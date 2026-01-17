18 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
RETORNO DA SAIDINHA

CPP1 encontra maconha no esgoto e celular em pote

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Agentes do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) “Dr. Alberto Brocchieri”, em Bauru, apreenderam porções de maconha escondidas no sistema de esgoto e um aparelho celular escondido dentro de um pote de alimento, na tarde desta sexta-feira (16).

Durante os procedimentos de retorno da saída temporária de dezembro de 2025, um reeducando foi submetido à vistoria pessoal e, no interior de um pote de comida, os agentes localizaram um miniaparelho celular. Questionado, o detento assumiu ser o proprietário do objeto.

No mesmo período, durante uma revista em uma caixa de esgoto situada na área externa de uma das celas, os servidores encontraram seis porções de substância esverdeada semelhante à maconha, embaladas individualmente em plástico e reunidas em uma sacola transparente. O material apreendido totalizou cerca de 64 gramas.

Os reeducandos envolvidos foram encaminhados ao setor de inclusão da unidade prisional. Tanto o celular quanto a droga foram apreendidos e encaminhados à delegacia para o registro da ocorrência e demais providências legais.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários