Agentes do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) “Dr. Alberto Brocchieri”, em Bauru, apreenderam porções de maconha escondidas no sistema de esgoto e um aparelho celular escondido dentro de um pote de alimento, na tarde desta sexta-feira (16).

Durante os procedimentos de retorno da saída temporária de dezembro de 2025, um reeducando foi submetido à vistoria pessoal e, no interior de um pote de comida, os agentes localizaram um miniaparelho celular. Questionado, o detento assumiu ser o proprietário do objeto.

No mesmo período, durante uma revista em uma caixa de esgoto situada na área externa de uma das celas, os servidores encontraram seis porções de substância esverdeada semelhante à maconha, embaladas individualmente em plástico e reunidas em uma sacola transparente. O material apreendido totalizou cerca de 64 gramas.