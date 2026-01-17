Um grave acidente registrado na noite de sexta-feira (16) resultou na morte de um homem ainda não identificado na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lins. A ocorrência foi por volta das 23h, no quilômetro 400 da rodovia, em frente a uma fábrica de laticínios, onde um homem que empurrava uma bicicleta foi atropelado por um automóvel.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor do Hyundai i30 trafegava informou que quando se deparou com o ciclista não teve tempo hábil para frear ou desviar. Frente à situação, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo capotou, parando no canteiro central. Já a vítima fatal permaneceu caída na faixa de rolamento.

De acordo com informações divulgadas pela NovaTV, quando a Polícia Militar chegou ao local, o ciclista já estava sem vida. A área foi isolada para o trabalho da perícia.