As fortes chuvas registradas nos últimos dias na região da Cuesta de Botucatu, principalmente entre a madrugada da última quarta (14) e a manhã de quinta (15), causaram prejuízos significativos, principalmente em áreas rurais, enquanto o perímetro urbano apresentou impactos menos severos. Alguns trechos ainda seguem interditados.

Segundo informações do site Acontece Botucatu, o volume acumulado de chuva chegou a quase 100 milímetros neste período, provocando deslizamentos de terra, destruição de estradas e o isolamento de comunidades.

Um dos pontos mais afetados foi o trecho de ligação entre Botucatu e Bofete, especialmente o acesso à região das Três Pedras, um dos principais cartões-postais do Interior paulista. Na serra que leva ao local, a força da água causou deslizamentos de terra e pedras, comprometendo tanto trechos asfaltados quanto estradas de terra. Em alguns pontos, os acessos ficaram completamente destruídos, impossibilitando a passagem de moradores, turistas e produtores rurais.