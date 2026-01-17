18 de janeiro de 2026
ATENÇÃO

Chuvas causam estragos na Cuesta de Botucatu e interditam trechos


| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação: Acontece Botucatu
Estrada para as Três Pedras está interditada
Estrada para as Três Pedras está interditada

As fortes chuvas registradas nos últimos dias na região da Cuesta de Botucatu, principalmente entre a madrugada da última quarta (14) e a manhã de quinta (15), causaram prejuízos significativos, principalmente em áreas rurais, enquanto o perímetro urbano apresentou impactos menos severos. Alguns trechos ainda seguem interditados.

Segundo informações do site Acontece Botucatu, o volume acumulado de chuva chegou a quase 100 milímetros neste período, provocando deslizamentos de terra, destruição de estradas e o isolamento de comunidades.

Um dos pontos mais afetados foi o trecho de ligação entre Botucatu e Bofete, especialmente o acesso à região das Três Pedras, um dos principais cartões-postais do Interior paulista. Na serra que leva ao local, a força da água causou deslizamentos de terra e pedras, comprometendo tanto trechos asfaltados quanto estradas de terra. Em alguns pontos, os acessos ficaram completamente destruídos, impossibilitando a passagem de moradores, turistas e produtores rurais.

Além das vias, restaurantes, propriedades rurais e estruturas ligadas ao turismo em Bofete sofreram danos estruturais causados pelas enxurradas, ventos fortes e pelo acúmulo de lama e detritos. Máquinas das prefeituras de Botucatu e Bofete seguem trabalhando na limpeza e desobstrução das estradas, mas a situação ainda exige atenção.

Por outro lado, empresários informaram que os acessos em Pardinho já estão normalizados. Pontos turísticos, incluindo atrações na região do Gigante, além de restaurantes e cafés ao longo dos corredores turísticos do município, funcionam normalmente.

Apesar dos estragos, não houve registro de feridos e muitos locais da região continuam abertos à visitação. Atualmente, o restaurante Milanês permanece fechado para reparos, assim como o acesso às Três Pedras, que segue interditado. A Estrada da Serra da Figueira, que leva ao local, também está intransitável. Já o acesso a Bofete pode ser feito normalmente pelas rodovias Marechal Rondon e Castelo Branco. Todos os demais pontos turísticos de Botucatu, Pardinho e Bofete estão acessíveis.

