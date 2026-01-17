As fortes chuvas registradas nos últimos dias na região da Cuesta de Botucatu, principalmente entre a madrugada da última quarta (14) e a manhã de quinta (15), causaram prejuízos significativos, principalmente em áreas rurais, enquanto o perímetro urbano apresentou impactos menos severos. Alguns trechos ainda seguem interditados.
Segundo informações do site Acontece Botucatu, o volume acumulado de chuva chegou a quase 100 milímetros neste período, provocando deslizamentos de terra, destruição de estradas e o isolamento de comunidades.
Um dos pontos mais afetados foi o trecho de ligação entre Botucatu e Bofete, especialmente o acesso à região das Três Pedras, um dos principais cartões-postais do Interior paulista. Na serra que leva ao local, a força da água causou deslizamentos de terra e pedras, comprometendo tanto trechos asfaltados quanto estradas de terra. Em alguns pontos, os acessos ficaram completamente destruídos, impossibilitando a passagem de moradores, turistas e produtores rurais.
Além das vias, restaurantes, propriedades rurais e estruturas ligadas ao turismo em Bofete sofreram danos estruturais causados pelas enxurradas, ventos fortes e pelo acúmulo de lama e detritos. Máquinas das prefeituras de Botucatu e Bofete seguem trabalhando na limpeza e desobstrução das estradas, mas a situação ainda exige atenção.
Por outro lado, empresários informaram que os acessos em Pardinho já estão normalizados. Pontos turísticos, incluindo atrações na região do Gigante, além de restaurantes e cafés ao longo dos corredores turísticos do município, funcionam normalmente.
Apesar dos estragos, não houve registro de feridos e muitos locais da região continuam abertos à visitação. Atualmente, o restaurante Milanês permanece fechado para reparos, assim como o acesso às Três Pedras, que segue interditado. A Estrada da Serra da Figueira, que leva ao local, também está intransitável. Já o acesso a Bofete pode ser feito normalmente pelas rodovias Marechal Rondon e Castelo Branco. Todos os demais pontos turísticos de Botucatu, Pardinho e Bofete estão acessíveis.