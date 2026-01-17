Uma jovem de 26 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica ao acionar a cascata de uma piscina em uma área de lazer no bairro Manoel Scalf, em Lins, na tarde desta sexta-feira (16). O caso causou comoção na cidade e é investigado.

No momento do ocorrido, estavam no imóvel apenas duas mulheres. Uma delas, Beatriz Calegari de Paula, acionou uma das torneiras, recebeu o choque e caiu inconsciente.

A outra pessoa tentou prestar socorro imediato, mas ao tocá-la com as mãos também sofreu uma descarta elétrica, informou a NovaTV. Sem conseguir acionar ajuda por telefone, já que o celular estava descarregado, ela utilizou um cabo de vassoura para afastar o corpo da amiga e, em seguida, foi de carro até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir ajuda.