17 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRAGÉDIA

Jovem morre após levar choque ao ligar cascata de piscina em Lins

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Bia já caiu inconsciente ao receber a descarta elétrica
Bia já caiu inconsciente ao receber a descarta elétrica

Uma jovem de 26 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica ao acionar a cascata de uma piscina em uma área de lazer no bairro Manoel Scalf, em Lins, na tarde desta sexta-feira (16). O caso causou comoção na cidade e é investigado.

No momento do ocorrido, estavam no imóvel apenas duas mulheres. Uma delas, Beatriz Calegari de Paula, acionou uma das torneiras, recebeu o choque e caiu inconsciente.

A outra pessoa tentou prestar socorro imediato, mas ao tocá-la com as mãos também sofreu uma descarta elétrica, informou a NovaTV. Sem conseguir acionar ajuda por telefone, já que o celular estava descarregado, ela utilizou um cabo de vassoura para afastar o corpo da amiga e, em seguida, foi de carro até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir ajuda.

A testemunha chegou ao local em estado de choque e sem condições de continuar dirigindo. Um bombeiro conduziu o veículo até a área de lazer, enquanto a equipe seguiu logo atrás em uma viatura. Após o atendimento inicial, a acompanhante foi encaminhada à Santa Casa de Lins, em razão do abalo emocional.

Conforme publicação da página Chavantes Notícias, o sepultamento de Beatriz Calegari de Paula ocorreu na manhã deste sábado (17), às 10h, no Cemitério da Saudade. A morte da jovem gerou grande repercussão nas redes sociais e manifestações de pesar.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários