Uma jovem de 26 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica ao acionar a cascata de uma piscina em uma área de lazer no bairro Manoel Scalf, em Lins, na tarde desta sexta-feira (16). O caso causou comoção na cidade e é investigado.
No momento do ocorrido, estavam no imóvel apenas duas mulheres. Uma delas, Beatriz Calegari de Paula, acionou uma das torneiras, recebeu o choque e caiu inconsciente.
A outra pessoa tentou prestar socorro imediato, mas ao tocá-la com as mãos também sofreu uma descarta elétrica, informou a NovaTV. Sem conseguir acionar ajuda por telefone, já que o celular estava descarregado, ela utilizou um cabo de vassoura para afastar o corpo da amiga e, em seguida, foi de carro até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir ajuda.
A testemunha chegou ao local em estado de choque e sem condições de continuar dirigindo. Um bombeiro conduziu o veículo até a área de lazer, enquanto a equipe seguiu logo atrás em uma viatura. Após o atendimento inicial, a acompanhante foi encaminhada à Santa Casa de Lins, em razão do abalo emocional.
Conforme publicação da página Chavantes Notícias, o sepultamento de Beatriz Calegari de Paula ocorreu na manhã deste sábado (17), às 10h, no Cemitério da Saudade. A morte da jovem gerou grande repercussão nas redes sociais e manifestações de pesar.