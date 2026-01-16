Itapuí - Um homem de 34 anos suspeito de furtar um fuzil, centenas de munições e dinheiro da residência em reforma de um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) em Itapuí (44 quilômetros de Bauru) foi preso pela Polícia Militar (PM) após tentativa de fuga, passou mal e foi transferido para a Santa Casa de Jaú. Na madrugada desta sexta-feira (16), ele não resistiu.

O furto foi registrado na manhã de quinta-feira (15). Segundo informações do site Plantão de Notícia, a vítima é um empresário que não está morando atualmente no município. Além do fuzil, foram levados da casa dele munições de diversos calibres e uma quantia em dinheiro não informada.

Após a denúncia do crime, equipes da PM e da Polícia Civil iniciaram diligências em busca dos autores. Ainda conforme o site de notícias, o suspeito foi localizado e tentou escapar dos policiais pulando telhados e muros de imóveis vizinhos. Ele foi alcançado e detido na rua Santo Antônio, região central.