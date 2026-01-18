O aumento das temperaturas no início do ano pode influenciar o comportamento alimentar e o conforto de gatos e cães.
Nesse período, muitos animais podem demonstrar menor interesse pelas refeições, ficar mais quietos e apresentar sinais de desconforto relacionados ao calor.
Ajustar a forma de oferecer o alimento, considerando a variação de texturas, a divisão das refeições em porções menores e cuidados gerais com a rotina, torna-se essencial para promover bem-estar ao longo da estação.
Médica-veterinária destaca que a alimentação combinada, também conhecida como mix feeding, é uma aliada importante durante períodos de altas temperaturas.
Ao incluir versões secas e úmidas completas e balanceadas na rotina do pet, o tutor amplia estímulos sensoriais e texturas, favorecendo a hidratação por meio do alimento úmido e contribuindo para refeições mais atrativas, especialmente para animais que tendem a comer menos nessa época.
"Nas semanas mais quentes, é comum observar mudanças na forma como gatos e cães se alimentam, com maior seletividade e comportamento mais tranquilo ou menos ativo. A combinação das texturas seca e úmida e a adaptação da rotina ajudam a preservar o equilíbrio hídrico e o aporte nutricional, aspectos essenciais para manter a saúde do animal em dia", afirma Letícia Tortola, médica-veterinária e coordenadora de Comunicação Científica, da Royal Canin Brasil.
De olho no consumo de água
É mais fácil notar mudanças na sede ou no comportamento de beber do seu cão se você desenvolver uma rotina com a tigela de água.
Reabasteça a tigela do seu cão aproximadamente no mesmo horário diariamente.
Encha a tigela aproximadamente no mesmo nível todas as vezes.
Preste atenção em quanto você coloca por dia e quanto sobra.
A água é fundamental para a saúde e o bem-estar do seu cão. Nunca prive seu cachorro de água. Se você está preocupado que seu cachorro esteja bebendo demais (ou não o suficiente), não espere: entenda o que está acontecendo com o seu bichinho.
Sinais de desidratação
Língua e gengivas secas: Toque para verificar se estão pegajosas ou secas.
Olhos fundos: Podem parecer mais afundados.
Letargia e apatia: Cansaço excessivo, falta de interesse em brincar.
Respiração ofegante: Ofegar mais do que o normal, sem motivo aparente.
Urina escura: Sinal de concentração excessiva.
Perda de Elasticidade da Pele: Ao puxar a pele do dorso, ela volta lentamente.
CAUSAS COMUNS
Calor: Perda de líquidos por respiração ofegante e evaporação.
Doenças: Vômitos e diarreia.
Falta de Acesso: Não ter água fresca disponível.
O QUE FAZER
Procure um Veterinário: É a ação mais importante, pois a desidratação severa requer tratamento profissional, como fluidos intravenosos.
Ofereça água: Mantenha água fresca e limpa sempre acessível.
Soro caseiro (para leves): Em casos leves, pode-se oferecer soro caseiro (água, açúcar, sal, bicarbonato), mas descarte o que sobrar após algumas horas
Água de coco: Pode ajudar, mas não em excesso.
Medicamento
Assim como acontece com as pessoas, alguns medicamentos podem causar sede excessiva em seu cão, incluindo:
Medicamentos anti inflamatórios como a prednisona, que podem ser usados para tratar muitas doenças em cães, incluindo asma, alergias e doenças inflamatórias intestinais.
Medicamentos para insuficiência cardíaca, como a furosemida, levam ao aumento da produção de urina e da sede.
Medicamentos convulsivos como o fenobarbital podem ter efeitos colaterais que incluem sede e micção excessivas, bem como apetite excessivo.
Passo a passo para melhorar alimentação de cães e gatos
Hidratação ao longo do dia
O alimento úmido possui alto teor de água, o que complementa o consumo e favorece uma hidratação contínua. Essa estratégia é especialmente útil para gatos, que costumam ter menor motivação para beber água, não apenas no verão, mas ao longo de todo o ano. Incorporar versões úmidas na rotina fortalece esse cuidado diário.
Variedade sensorial para estimular o interesse pela refeição
O clima quente pode reduzir o apetite. Nesse contexto, oferecer combinações de diferentes texturas (seca e as diferentes texturas do alimento úmido, como patê, geléia e pedaços ao molho), amplia estímulos e aumenta a palatabilidade da refeição.
Rotina alimentar ajustada ao clima
Preferir horários mais amenos para servir as refeições pode tornar o momento mais agradável e interessante. O fracionamento da porção diária, conforme indicado na embalagem, também auxilia no manejo durante os dias de calor. No caso do alimento úmido, servi-lo logo após a abertura da embalagem ajuda a preservar o aroma e a atratividade.
Armazenamento e conservação
O verão exige atenção especial à conservação. Os alimentos devem ser armazenados preferencialmente dentro das embalagens originais, desenvolvidas para uma melhor preservação, que devem permanecer vedadas e em locais frescos e ventilados. Já as sobras de versões úmidas precisam ser refrigeradas no tempo máximo recomendado na embalagem, garantindo segurança e preservação do produto.
Como incorporar a alimentação combinada
O tutor pode incluir as diferentes versões de forma alternada ou conjunta, de acordo com a preferência de cada pet. Para cães, as opções seca e úmida podem ser oferecidas separadamente ou misturadas no mesmo recipiente. Para gatos, recomenda-se utilizar comedouros distintos, respeitando a preferência natural da espécie. O alimento úmido também pode ser oferecido como agrado e recompensa, porém, independentemente da forma da oferta, é importante respeitar a porção diária indicada na embalagem ou a recomendação do médico-Veterinário para evitar calorias em excesso e, consequentemente, o sobrepeso.
DICAS
Disponibilidade e frescor: Certifique-se de que a água esteja sempre fresca e limpa, repondo a tigela várias vezes ao dia. Adicionar cubos de gelo pode ajudar a manter a temperatura baixa por mais tempo.
Múltiplos pontos de hidratação: Espalhe tigelas de água pela casa e pelo quintal, em locais de fácil acesso, para que o pet nunca esteja longe de uma fonte de água, especialmente para filhotes e idosos.
Bebedouros em movimento: Muitos pets, principalmente gatos, são atraídos por água corrente. Considere investir em um bebedouro tipo fonte, que mantém a água circulando e filtrada, o que pode incentivar o consumo.
Alimentação úmida: Introduzir alimentos úmidos (enlatados ou sachês) na dieta do animal é uma ótima forma de aumentar a ingestão de líquidos, pois esses alimentos têm alto teor de umidade (cerca de 70%).
Petiscos gelados e enriquecidos: Ofereça petiscos congelados, como cubos de gelo simples ou feitos com caldo de carne ou frango (sem sal ou temperos), ou pedaços de frutas seguras para pets, como melancia sem sementes.
Leve água em passeios: Ao sair para passear, mesmo que por curtos períodos, leve sempre água fresca e um bebedouro portátil. Ofereça pausas para hidratação a cada 15-20 minutos.
Brincadeiras com água: Para cães, brinque com mangueiras, piscinas infantis ou coloque brinquedos flutuantes na tigela de água para tornar a hidratação mais divertida.
Monitore a ingestão: Observe a quantidade de água que seu pet bebe. Em geral, cães precisam de cerca de 40-60 ml de água por kg de peso corporal por dia, e gatos, de 40-60 ml/kg/dia. Um aumento ou diminuição excessiva pode indicar problemas de saúde.