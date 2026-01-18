O aumento das temperaturas no início do ano pode influenciar o comportamento alimentar e o conforto de gatos e cães.

Nesse período, muitos animais podem demonstrar menor interesse pelas refeições, ficar mais quietos e apresentar sinais de desconforto relacionados ao calor.

Ajustar a forma de oferecer o alimento, considerando a variação de texturas, a divisão das refeições em porções menores e cuidados gerais com a rotina, torna-se essencial para promover bem-estar ao longo da estação.