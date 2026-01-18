18 de janeiro de 2026
OPINIÃO

Tributo ao amigo Paulo Neves

Por Fábio Nogueira |
| Tempo de leitura: 1 min
Em Bauru nasce a cena todo dia.

Quando a cortina da escola se

abre em poesia.

No quadro, no palco, na vida real,

Ele ensina que o sonho também

é profissão vital. Entre livros,

falas e improvisação,

Forma gente, foma almas, forma

coração.

Cada aluno é um papel por

escrever, cada gesto é convite

pra aprender a ser.

Não é só aula, não é só direção,

É chama acesa passando de mão

em mão. Paulo Neves, luz em

cena, voz que conduz,

Professor da arte, do gesto e da

luz. No palco da vida, faz o

medo cair, Ensina a coragem

de existir. Paulo Neves, mestre do

olhar e da vez,

Quem passa por ti nunca é o

mesmo depois.

O teatro é ponte, é casa, é lei,

E teu nome ecoa: ação… três,

dois, um… vai!

Diretor que enxerga além do

papel, vê no silêncio um texto fiel.

Lapida talentos, respeita o tempo,

Sabe que a arte nasce do

sentimento.

Em cada ensaio, uma lição

escondida, Em cada estreia, uma

nova vida. Não forma atores

apenas no chão, Forma cidadãos

com voz e visão.

Se o mundo pesa, o palco

responde,

Se a dor aperta, a cena esconde

E revela verdades que ninguém

diz, Porque o teatro também cura

cicatriz.

Paulo Neves, luz em cena, voz

que conduz, Professor da arte, do

gesto e da luz.

No palco da vida, faz o medo cair,

Ensina a coragem de existir.

Paulo Neves, nome que fica em

cartaz,

Na memória de quem aprendeu a

ir além do óbvio e do atrás.

Bauru aplaude de pé, pode crer,

Porque ensinar arte… também

é viver. E quando a cortina abre

devagar, fica a certeza: ele

ensinou a voar.

Paulo Neves, eterno aprendiz,

Teatro é teu caminho…

e teu país.

