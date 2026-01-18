O jornal The New York Times indicou Inhotim, em Brumadinho (MG), como um dos principais destinos para se visitar em 2026. O museu é o único representante brasileiro na lista, que reúne outros 51 destinos ao redor do mundo.
Na 24ª posição, o jornal destaca tanto o museu quanto o jardim botânico, além da programação especial em comemoração aos 20 anos de abertura da público, com exposições dos artistas Dalton Paula, Davi de Jesus do Nascimento e Paulo Nazareth.
Segundo a publicação, o único problema é que não é possível aproveitar tudo em apenas um dia, motivo pelo qual recomenda o Clara Arte Resort, hotel inaugurado dentro do museu no ano passado, como opção de hospedagem.
Além disso, o jornal sugere que os visitantes façam uma parada em Belo Horizonte, considerada a capital dos bares. Também recomenda o mês de agosto como o melhor período para a visita, quando ocorre o Festival Uai Wine, e ressalta que as igrejas barrocas da região são um atrativo adicional para estender a viagem.
A lista ainda destaca outros dois destinos na América do Sul, sendo a Bacia Hidrográfica do Rio Pastaza, no Equador, e o Cabo Froward, no Chile.
Qual a melhor época para visitar o Inhotim?
A melhor época para visitar Inhotim é o outono e inverno (abril a setembro), com clima mais seco, ameno e menos chuva, ideal para caminhar pelo parque a céu aberto; evite o verão (novembro a março) por causa do calor intenso e chuvas fortes, embora a primavera (setembro a novembro) também seja boa para ver os jardins floridos. Para evitar multidões, prefira dias de semana, especialmente terça, quinta e sexta, e fuja de feriados e quartas-feiras (dia de entrada gratuita).
Períodos Ideais: outono/inverno (abril a setembro): Clima mais agradável, seco e ensolarado, perfeito para explorar as longas caminhadas.
Primavera (setembro a novembro): Jardins exuberantes, temperaturas amenas e bom período para quem busca paisagens floridas.
Períodos a considerar: verão (novembro a março): Chuvas de verão, principalmente no fim da tarde, e calor intenso; use capa de chuva.
Dicas de dias mais tranquilos: Terça-feira, quinta e sexta-feira.
Mais cheios: Sábados, domingos e feriados; quartas-feiras (entrada gratuita) também ficam mais movimentadas por excursões.
O Que Levar: Sapatos e roupas confortáveis, protetor solar, chapéu e água.
Maior museu a céu aberto da América Latina
Jornal norte-americano coloca parque de Brumadinho (MG) entre os principais destinos para visitar em 2026 (Foto: Stockphoto)
Localizado em Brumadinho, a apenas 60 km de Belo Horizonte (MG), o Instituto Inhotim é o maior museu a céu aberto da América Latina e um dos destinos culturais mais impressionantes do Brasil.
Com uma área de visitação de 140 hectares, ele combina arte contemporânea de renome internacional com paisagens deslumbrantes.
O Inhotim abriga cerca de 700 obras de mais de 60 artistas de quase 40 países, expostas ao ar livre e em galerias exclusivas.
Obras interativas e instalações monumentais, como as de Adriana Varejão e Yayoi Kusama, integram-se à natureza, proporcionando uma experiência imersiva e inesquecível. A combinação de arte e paisagismo cria um ambiente único que inspira e encanta.
Inserido entre os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, o Inhotim também é um Jardim Botânico reconhecido internacionalmente e cuidadosamente planejado. Com mais de 4,3 mil espécies botânicas raras, ele é um verdadeiro paraíso.
Os visitantes podem explorar lagos, obras externas e jardins projetados por renomados paisagistas, como Luiz Carlos Orsini e Pedro Nehring, seguindo a inspiração de Roberto Burle Marx. Essa experiência permite uma conexão profunda com a biodiversidade e as paisagens da região.
Além de ser um espaço de contemplação, o Inhotim é um importante polo de pesquisa e educação ambiental. O Instituto promove projetos de conservação e conscientização, sendo um exemplo de como arte, natureza e sustentabilidade podem coexistir
Dicas para visitar o museu
O preço do ingresso para o Inhotim é de R$ 65 (inteira) e R$ 32,50 (meia) para 1 dia, com opções para 2 ou 3 dias com valores de R$ 114 (2 dias) e R$ 150 (3 dias) na inteira, respectivamente, mas há dias de gratuidade, como as quartas-feiras e o último domingo do mês, além de descontos para moradores de Brumadinho e outras categorias. O transporte interno por carrinho elétrico é opcional e custa R$ 40 (a partir de 2026, R$ 45) por pessoa, por dia.
Valores (Inteira/meia)
1 dia: R$ 65,00 / R$ 32,50
2 dias: R$ 114,00 / R$ 57,00
3 dias: R$ 150,00 / R$ 75,00 (para o passaporte de 3 dias)
Dias gratuitos: Quartas-feiras; último domingo do mês; moradores de Brumadinho (cadastrados no programa Nosso Inhotim); crianças até 5 anos; amigos do Inhotim
Transporte Interno (Opcional): valor: R$ 40 por pessoa/dia (a partir de 2026, R$ 45).
Formato: Serviço coletivo em carrinhos elétricos por rotas pré-determinadas, requer baldeações.
Dica: Compre os ingressos antecipadamente pela plataforma Sympla, especialmente em dias de maior movimento, para garantir sua entrada e transporte.
Principais destinos escolhidos pelo The New York Times
1 - América Revolucionária (Comemorações de 250 anos da independência dos EUA)
2 - Vársovia, Polônia
3 - Bangkok, Tailândia
4 - Península Osa, Costa Rica
5 - Bandhavgarh, India
6 - Dallas, Estados Unidos
7 - Oran, Algéria
8 - Rota 66, Estados Unidos
9 - Saba , Caribe
10 - El Poblenou, Barcelona, Espanha
11 - Outras montanhas do Nepal
12 - Festival Bayreuth, Alemanhã
13 - Montanhas rochosas do Canada via trêm
14 - Região norte da Australia
15 - Penang, Malasia
16 - Los Angeles, Estados Unidos
17 - Nagasaki, Japão
18 - Breuil-Cervinia, Itália
19 - Memphis, Estados Unidos
20 - Armênia
21 - A Espanha de Joaquín Sarolla (Madri e Valencia)
22 - A Inglaterra do Ursinho Poo (Celebrações do centenário do personagem), Inglaterra
23 - Seicheles
24 - Inhotim, Minas Gerais
25 - Islândia
26 - Ilhas de Sanibel e Captiva, Flórida, Estados Unidos
27 - Hyde Park, Chicago, Estados Unidos
28 - Ilhas Traena, Noruega
29 - Miches, Republíca Dominicana
30 - Minérios de Portland, Estados Unidos
31 - Montanhas de Tien Shan, Quirguistão
32 - Assisi, Itália
33 - Ilhas Traena, Noruega
32 - Assis, Itália
33 - Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico, Estados Unidos
34 - Vietnã
35 - Querétaro, México
36 - Medora, Dakota do Norte, Estados Unidos
37 - Camiguin, Filipinas
38 - Messínia, Grécia
39 - Guiana
40 - Deer Valley, Utah, Estados Unidos
41 - Yunnan, China
42 - Bentonville, Arkansas, Estados Unidos
43 - Cabo Froward, Chile
44 - Gênova, Itália
45 - Trilha Dongseo, Coreia do Sul
46 - Okinawa, Japão
47 - Bacia Hidrográfica do Rio Pastaza, Equador
48 - Área de Conservação de Ngorongoro, Tanzânia
49 - Melbourne, Austrália
50 - Praia da Virgínia, Estados Unidos
51 - Estrada Big Sur, Califórnia, Estados Unidos
52 - Ilha Mon, Dinamarca