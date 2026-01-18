Viajar para a Disney é o sonho de muitas famílias brasileiras, mas esse desejo exige um planejamento financeiro robusto.
De acordo com informações do site AmericaChip, uma viagem para o grandioso parque de diversão, em 2025, pode custar entre R$ 12 mil e R$ 25 mil por pessoa, considerando passagens, hospedagem, ingressos, alimentação, transporte e extras como seguro, chip de internet e compras.
Para uma família completa, casal com dois filhos, o valor total pode facilmente chegar próximo de R$ 100 mil, dependendo do padrão da viagem.
Com esse mesmo orçamento, no entanto, é possível transformar o sonho do lazer em um projeto de longo prazo: investir no próprio negócio.
O mercado de franquias oferece modelos estruturados, com marca consolidada, suporte ao franqueado e processos testados, reduzindo riscos comuns de quem empreende do zero.
Em vez de um gasto pontual, o investimento pode se tornar uma fonte recorrente de renda.
Dentro desse cenário, ganham destaque as microfranquias, que são franquias com investimento inicial abaixo de R$ 135 mil.
Esses modelos costumam ter operação simplificada, formatos home based ou pontos compactos e exigem menos funcionários, o que facilita a gestão, especialmente para quem está começando no empreendedorismo ou deseja conciliar o negócio com outra atividade.
O franchising é promissor no Brasil, somente no terceiro trimestre de 2025, houve um acréscimo de 4.644 operações no país em relação ao mesmo período de 2024, totalizando 200.152 operações e atingiu um faturamento de 76,607 bilhões, de acordo com dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising. Modelos mais acessíveis e busca de alternativas de renda são grandes impulsos para esse crescimento.
Pensando nisso, reunimos uma seleção de microfranquias cujo investimento inicial é mais barato do que levar a família para a Disney, mostrando que o valor de uma viagem internacional pode ser o ponto de partida para um negócio próprio:
Alguns exemplos
Acuidar
Fundada em 2016 pelo médico Vitor Hugo de Oliveira e pela fisioterapeuta Jéssica Soares Ramalho, a rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com opções de diárias avulsas e planos mensais.
A marca entrou para o mercado de franquias em 2020, contando hoje com mais de 250 unidades inauguradas.
• Investimento inicial: a partir de R$ 38 mil
• Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil
• Prazo de retorno do investimento: 6 a 15 meses
Mary Help
Mary Help Fundada em 2011, a rede se destaca pelo baixo investimento inicial, a partir de R$ 40 mil, e pelo alto volume de diárias realizadas, cerca de 700 mil por ano.
Com mais de 9 mil diaristas ativas, preparadas para oferecer serviços rápidos, práticos e seguros, a marca acumula quatro chancelas de excelência da ABF, reconhecendo a qualidade de seus serviços.
Além disso, oferece um seguro para suas profissionais parceiras, consolidando seu pioneirismo no setor.
Cidades até 50 mil habitantes
• Investimento inicial: R$ 40 mil
• Faturamento médio mensal (estimado): R$ 30 mil
• Prazo de retorno do investimento: de 12 a 14 meses
Seguralta
Com mais de 56 anos no mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 1.800 unidades em operação nos modelos home, office, basic e standard.
Presente em todo o território nacional, a marca já atendeu mais de 270 mil clientes.
• Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil
• Faturamento médio mensal: R$ 15 mil
• Prazo de retorno: de 12 a 20 meses
Sonhagro
Especializada em soluções financeiras e seguridade com foco em produtores rurais, a rede visa facilitar os processos burocráticos, atuando no gerenciamento das negociações e na execução dos projetos técnicos exigidos pelos bancos.
Com mais de 11 anos de história, a rede conta com mais de 100 unidades comercializadas em todo o país.
• Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil
• Faturamento médio mensal: R$ 33 mil
• Prazo de retorno: 6 a 12 meses
SuperGeeks
A rede de franquias SuperGeeks nasceu com o objetivo de formar não somente consumidores, mas também criadores de tecnologia.
Desde 2014, a marca assume uma posição importante ao preparar as novas gerações para os desafios e oportunidades do futuro tecnológico, dedicando-se a ensinar programação e robótica de maneira lúdica e criativa, atendendo a todas as faixas etárias.
• Investimento médio inicial: R$ 90 mil
• Prazo de retorno: de 24 a 36 meses
Itália no Box
Fundada em 2016, Gabriel Alberti inaugurou o primeiro restaurante Itália no Box com um conceito claro: oferecer massas italianas de qualidade, em caixinhas, a preços acessíveis e repletas de afeto.
O cardápio conta com mais de 30 opções, incluindo massas clássicas, pratos executivos, saladas e sobremesas, utilizando 40 toneladas de massa por ano.
Em expansão pelo Brasil, a marca aposta em operação enxuta, delivery eficiente e na valorização da cultura italiana como seus principais diferenciais competitivos.
• Investimento Inicial: R$ 120 mil (incluindo taxa de franquia)
• Faturamento médio mensal de uma unidade: R$ 100 mil
• Tempo de retorno: 18 meses