Viajar para a Disney é o sonho de muitas famílias brasileiras, mas esse desejo exige um planejamento financeiro robusto.

De acordo com informações do site AmericaChip, uma viagem para o grandioso parque de diversão, em 2025, pode custar entre R$ 12 mil e R$ 25 mil por pessoa, considerando passagens, hospedagem, ingressos, alimentação, transporte e extras como seguro, chip de internet e compras.

Para uma família completa, casal com dois filhos, o valor total pode facilmente chegar próximo de R$ 100 mil, dependendo do padrão da viagem.