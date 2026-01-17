Nesta segunda-feira (19), o livro 'Bares e Restaurantes de Jaú - Lugares, histórias e sabores que nunca se apagam', assinado pelos jornalistas Léa Prado e José Renato Prado, será lançado em Jaú, no Bar da Adelaide, das 20h às 22h.

Idealizado pelo empresário Luiz Antonio Grossi e com edição da 11 Letras, o livro propõe um olhar atento e sensível sobre estabelecimentos que extrapolaram a função de servir comida e bebida e se consolidaram como pontos estruturantes da vida urbana jauense. O recorte principal abrange o período entre as décadas de 1950 e 2020, acompanhando transformações de hábitos, costumes e relações sociais, sempre a partir do cotidiano vivido nesses locais e de seu papel na construção da identidade da cidade.

Ao longo de 288 páginas, o leitor encontra relatos, bastidores e personagens que ajudaram a construir a identidade desses estabelecimentos. São histórias que revelam como bares e restaurantes funcionaram como extensões da casa: lugares de encontros familiares, rodas de amigos, confidências, negociações e