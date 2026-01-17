Nesta segunda-feira (19), o livro 'Bares e Restaurantes de Jaú - Lugares, histórias e sabores que nunca se apagam', assinado pelos jornalistas Léa Prado e José Renato Prado, será lançado em Jaú, no Bar da Adelaide, das 20h às 22h.
Idealizado pelo empresário Luiz Antonio Grossi e com edição da 11 Letras, o livro propõe um olhar atento e sensível sobre estabelecimentos que extrapolaram a função de servir comida e bebida e se consolidaram como pontos estruturantes da vida urbana jauense. O recorte principal abrange o período entre as décadas de 1950 e 2020, acompanhando transformações de hábitos, costumes e relações sociais, sempre a partir do cotidiano vivido nesses locais e de seu papel na construção da identidade da cidade.
Ao longo de 288 páginas, o leitor encontra relatos, bastidores e personagens que ajudaram a construir a identidade desses estabelecimentos. São histórias que revelam como bares e restaurantes funcionaram como extensões da casa: lugares de encontros familiares, rodas de amigos, confidências, negociações e
CELEBRAÇÕES
Os autores também recuperam a importância dos proprietários e atendentes, figuras centrais na criação de vínculos duradouros com a clientela, baseados na convivência e na confiança.
A obra também aborda bares que marcaram gerações mais jovens e ajudaram a definir comportamentos, estilos e linguagens de diferentes épocas. O conteúdo resulta de aproximadamente dois anos de pesquisa, com base em entrevistas, depoimentos, arquivos de jornais e publicações diversas. Sem a pretensão de esgotar o tema ou adotar rigor acadêmico, o livro assume seu caráter de registro histórico-afetivo, consciente de possíveis lacunas e da impossibilidade de reunir todos os estabelecimentos que marcaram a trajetória de Jaú.
A organização não cronológica reforça essa proposta, convidando o leitor a percorrer a cidade pela memória, e não pela linha do tempo.
SERVIÇO
Bar da Adelaide - Rua Marechal Bittencourt, 241, Centro. Entrada: Gratuita