Meu texto se apoia em um editorial de opinião publicado no Substack de John Lovell (fundador da Warrior Poet Society), em sintonia com as denúncias jornalísticas apresentadas por Megan Basham em Shepherds for Sale (Pastores à Venda). A preocupação central é pastoral: como líderes cristãos podem ser seduzidos não por uma heresia explícita, mas pela busca de aceitação cultural, prestígio institucional e acesso às elites.

A Tese - O Perigo do "Círculo Interno": Lovell usa a metáfora do "Círculo Interno" (The Inner Ring), de C.S. Lewis, para descrever uma patologia espiritual na liderança evangélica contemporânea (muitas vezes chamada de "Big Eva"). A tese é que o desejo de respeitabilidade — ser bem-visto pelo governo, pela academia e mídia — tem levado líderes cristãos influentes a comprometerem verdades essenciais da fé, trocando fidelidade por pertencimento. Essa tentação tem paralelo bíblico direto: "Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus" (João 12.43). Quando a aprovação do mundo se torna critério de valor, pastores passam a agir como gestores e "porta-vozes aceitáveis", enquanto se tornam menos sensíveis às realidades espirituais que podem vir disfarçadas de "ciência", "progresso" ou "justiça social". A crítica não é contra engajamento público em si, mas contra o engajamento que exige, como preço, a diluição dos valores de Jesus.

O Núcleo da Denúncia - Bioética e Santidade: O ponto mais contundente do editorial recai sobre Francis Collins, cristão confesso que ocupou o cargo de diretor do NIH (National Institutes of Health), onde exerceu enorme influência sobre a agenda científica e bioética dos Estados Unidos: Financiamento de pesquisas envolvendo tecidos fetais de abortos tardios e apoio a políticas ligadas a procedimentos de transição de gênero em fetos. Aqui a questão é decisiva: Se as alegações factuais forem verdadeiras, a indignação moral do autor do editorial não é histeria, mas coerência com a Escritura. A Bíblia defende a dignidade da vida no ventre: "Tu me teceste no seio de minha mãe" (Salmo 139.13). Por isso, transformar restos humanos em "material de pesquisa", tratando corpos de bebês como instrumentos de laboratório, é retratado como uma forma moderna de sacrifício — uma civilização que sob linguagem sofisticada, repete antigas abominações. Em termos claros e sem rodeios, o editorial denuncia a suposta "neutralidade" e a complacência de muitos religiosos famosos, colocando-os sob a luz da exortação apostólica: "Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas; antes, condenai-as" (Efésios 5.11).