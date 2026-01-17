Botucatu volta a ser o centro das atenções do off-road nacional com a realização do 21º Rally Cuesta, que acontece entre os dias 6 e 8 de fevereiro de 2026 e abre oficialmente o calendário do Campeonato Brasileiro de Rally Baja. Com inscrições abertas para as categorias Motos, Quadriciclos e UTVs, o evento promete dois dias intensos de disputas em especiais técnicas e desafiadoras, características marcantes da região.
Organizado por Henrique Arena, diretor da Arena Promoções & Eventos, o Rally Cuesta mantém sua tradição de oferecer uma prova bem estruturada, com percurso seletivo, segurança e logística completa para equipes e competidores. A cidade de Botucatu, reconhecida como um dos principais palcos do rally nacional, voltará a receber pilotos de diversas regiões do país.
"O Rally Cuesta é uma prova muito especial para nós e para o rally brasileiro. Abrir novamente o Campeonato Brasileiro de Rally Baja em Botucatu reforça a importância da região e da história do evento. Estamos preparando um percurso técnico, seguro e competitivo, à altura das expectativas dos pilotos e equipes", destaca Henrique Arena, diretor da Arena Promoções & Eventos.
A programação oficial tem início na sexta-feira com secretaria de prova, vistorias técnicas, shakedown e briefing obrigatório. As disputas começam no sábado, com uma especial longa, e seguem até o domingo, quando acontece a etapa final e a cerimônia de premiação.
O Rally Cuesta reafirma sua posição como uma das provas mais tradicionais do rally brasileiro, unindo desafio esportivo, organização e o cenário único do interior paulista, em um evento que promete abrir a temporada 2026 em alto nível.
O 21º Rally Cuesta é uma realização de Arena Promoções e Eventos. A competição conta com o apoio do C6 Bank, Prefeitura Municipal de Botucatu, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Adjunta de Turismo e Primar Plaza Hotel. A supervisão é da CBM - Confederação Brasileira de Motociclismo.
O Primar Plaza Hotel é o oficial do evento, as reservas poder ser feitas pelo telefone (14) 3815-3177.