Botucatu volta a ser o centro das atenções do off-road nacional com a realização do 21º Rally Cuesta, que acontece entre os dias 6 e 8 de fevereiro de 2026 e abre oficialmente o calendário do Campeonato Brasileiro de Rally Baja. Com inscrições abertas para as categorias Motos, Quadriciclos e UTVs, o evento promete dois dias intensos de disputas em especiais técnicas e desafiadoras, características marcantes da região.

Organizado por Henrique Arena, diretor da Arena Promoções & Eventos, o Rally Cuesta mantém sua tradição de oferecer uma prova bem estruturada, com percurso seletivo, segurança e logística completa para equipes e competidores. A cidade de Botucatu, reconhecida como um dos principais palcos do rally nacional, voltará a receber pilotos de diversas regiões do país.

"O Rally Cuesta é uma prova muito especial para nós e para o rally brasileiro. Abrir novamente o Campeonato Brasileiro de Rally Baja em Botucatu reforça a importância da região e da história do evento. Estamos preparando um percurso técnico, seguro e competitivo, à altura das expectativas dos pilotos e equipes", destaca Henrique Arena, diretor da Arena Promoções & Eventos.