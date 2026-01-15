A 3ª Delegacia de Investigações de Homicídios da Polícia Civil de Bauru prendeu, na manhã desta quinta-feira (15), o suspeito de duas tentativas de homicídio ocorridas nos dias 29 de outubro e 22 de dezembro de 2025, no bairro Ferradura Mirim. Com medo de supostas retaliações, o rapaz de 22 anos estava escondido em um imóvel às margens da rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), que liga Bauru a Iacanga. As vítimas são um jovem de 19 anos e um adolescente de 14.

Segundo os policiais, o indiciado confessou, preliminarmente, que atirou em ambos, porque ele e sua família recebiam ameaças de morte por parte dos desafetos. Disse ainda que um cavalo de sua propriedade, inclusive, teria sido alvejado por pessoas próximas à primeira vítima, em represália.

De acordo com o delegado Cledson Nascimento, que coordenou as investigações e o cumprimento do mandado de prisão, no dia 29 de outubro o suspeito baleou o jovem de 19 anos na rua Maria José Cordovil de Souza. Na ocasião, a vítima seguia na garupa de uma motocicleta, quando foi ferida no antebraço direito e socorrida à UPA do Geisel. Já o atirador estava em um veículo Fiat Uno branco, com placas de Manduri (SP). Posteriormente, a equipe localizou o automóvel e constatou que a fachada do imóvel onde o suspeito residia e seu cavalo tinham sido alvejados.