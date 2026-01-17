Fruto do sonho dos empresários Cláudio e Júnior Zopone de gerar oportunidades de crescimento para crianças e adolescentes, a Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) comemorou nesta quinta-feira (15/1), 15 anos de sua fundação, celebrando uma trajetória marcada pelo compromisso com a formação esportiva, o alto rendimento e a transformação social por meio do esporte, aliado à educação.
Sediada em Bauru e com todas oferecendo atividades completamente gratuitas a crianças e adolescentes, a entidade se consolidou, ao longo de sua história, como uma das principais referências nacionais nos esportes aquáticos, nas modalidades polo aquático, natação e paranatação. A ABDA também se destaca no atletismo e na música, além de oferecer aulas de letramento digital, com cursos de robótica e informática básica para toda a comunidade.
ORIGEM
Desde sua criação, a ABDA construiu um projeto sólido, pautado em comprometimento, profissionalismo e investimento contínuo na base. Por meio do serviço de assistência social, ao longo dos anos, a ABDA ajudou a reerguer famílias, transformar histórias de vida e, acima de tudo, resgatar a capacidade de sonhar em milhares de crianças e adolescentes.
Uma equipe multidisciplinar, formada por médica, fisioterapeutas, psicólogas e nutricionistas, garante o acompanhamento ideal dos atletas. Um programa de bolsas de estudo por merecimento, ajuda a amparar o sonho da formação escolar.
O esporte sempre esteve aliado à educação como pilar fundamental da instituição, promovendo não apenas a formação de atletas, mas também de cidadãos. Nestes 15 anos, milhares de jovens passaram pela ABDA, dezenas já se formaram e, hoje, estão inseridos no mercado de trabalho, em diversas áreas profissionais, levando consigo valores como disciplina, responsabilidade, trabalho em equipe e superação.
No âmbito esportivo, milhares de atletas já vestiram as cores da ABDA, ao longo dos anos, muitos deles alcançando resultados expressivos em competições estaduais, nacionais e internacionais, além de integrarem seleções brasileiras em diferentes categorias, reforçando o papel da entidade como celeiro de talentos do esporte nacional.
A ABDA também se notabilizou pela realização e apoio a grandes eventos esportivos, contribuindo para o desenvolvimento da modalidade e para a projeção de Bauru no cenário esportivo brasileiro e latino-americano. Competições, festivais, clínicas e intercâmbios transformaram a cidade em um importante centro de formação e capacitação esportiva.
FILARMÔNICA
Outro destaque do trabalho social da entidade é a ABDA Filarmônica, projeto que amplia o impacto da associação para além das piscinas e pistas de atletismo, utilizando a música como ferramenta de educação, inclusão e desenvolvimento humano. A iniciativa, surgida em 2017 e mantida em parceria com o escritório de advocacia Abramides Gonçalves, reforça a visão da ABDA de que o esporte e a cultura caminham juntos na formação integral de crianças e jovens. Mais do que títulos e medalhas, a ABDA celebra uma história construída por pessoas. Atletas, técnicos, alunos, professores, dirigentes, colaboradores, voluntários, parceiros, apoiadores e as famílias são parte essencial desse legado, que ultrapassa os limites da instituição e gera impacto positivo na sociedade.
COMPROMISSO
Ao completar 15 anos, a ABDA reafirma seu compromisso com o futuro, mantendo o foco na formação de novos talentos, no fortalecimento do esporte de base, na educação e na responsabilidade social, seguindo motivada a continuar contribuindo para o crescimento do esporte e da cidadania no Brasil.
A ABDA é um projeto sem fins lucrativos mantido pela Zopone Engenharia e Comércio LTDA e apoiado pela Z-Incorporações. A ABDA está certificada junto ao Ministério do Esporte para captação de recursos via Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o auxílio dos parceiros Confiança Supermercados, Cart, Unimed Bauru, Semel e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).