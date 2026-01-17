Sediada em Bauru e com todas oferecendo atividades completamente gratuitas a crianças e adolescentes, a entidade se consolidou, ao longo de sua história, como uma das principais referências nacionais nos esportes aquáticos, nas modalidades polo aquático, natação e paranatação. A ABDA também se destaca no atletismo e na música, além de oferecer aulas de letramento digital, com cursos de robótica e informática básica para toda a comunidade.

Fruto do sonho dos empresários Cláudio e Júnior Zopone de gerar oportunidades de crescimento para crianças e adolescentes, a Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) comemorou nesta quinta-feira (15/1), 15 anos de sua fundação, celebrando uma trajetória marcada pelo compromisso com a formação esportiva, o alto rendimento e a transformação social por meio do esporte, aliado à educação.

Desde sua criação, a ABDA construiu um projeto sólido, pautado em comprometimento, profissionalismo e investimento contínuo na base. Por meio do serviço de assistência social, ao longo dos anos, a ABDA ajudou a reerguer famílias, transformar histórias de vida e, acima de tudo, resgatar a capacidade de sonhar em milhares de crianças e adolescentes.

Uma equipe multidisciplinar, formada por médica, fisioterapeutas, psicólogas e nutricionistas, garante o acompanhamento ideal dos atletas. Um programa de bolsas de estudo por merecimento, ajuda a amparar o sonho da formação escolar.

O esporte sempre esteve aliado à educação como pilar fundamental da instituição, promovendo não apenas a formação de atletas, mas também de cidadãos. Nestes 15 anos, milhares de jovens passaram pela ABDA, dezenas já se formaram e, hoje, estão inseridos no mercado de trabalho, em diversas áreas profissionais, levando consigo valores como disciplina, responsabilidade, trabalho em equipe e superação.