Um jovem de 19 anos foi baleado pelo pai de sua namorada, uma adolescente de 14 anos, na noite desta quarta-feira (14), na quadra 1 da rua Carlos Rafael Vendramini, no bairro Pousada da Esperança 2, em Bauru. O suspeito, de 41 anos, afirmou aos policiais que não aceita o relacionamento entre o rapaz e sua filha porque ela teria sido influenciada por ele a usar droga. Consta do boletim de ocorrência (BO) que o indiciado encontrou o jovem em via pública e atirou em sua perna. Em seguida, fugiu para o município de Arealva.
Ainda segundo o BO, com base nas informações do veículo e da cidade onde o suspeito estaria, a Polícia Militar localizou o automóvel, fez a abordagem e, posteriormente, a prisão. A arma não foi apreendida, pois, segundo o indiciado, ele a jogou no Rio Tietê.
Questionado sobre a tentativa de homicídio, o homem informou ter efetuado apenas um disparo. Já na delegacia, na presença da mãe, a adolescente declarou que o pai também teria tentado atirar na cabeça do jovem, mas a arma teria travado. O preso relatou ainda que, antes de atirar contra o rapaz, havia procurado a Polícia Civil para registrar boletins de ocorrência contra o namorado da filha, em decorrência de ameaças que vinha sofrendo pelo suposto envolvimento da vítima com drogas. O caso será investigado.