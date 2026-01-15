16 de janeiro de 2026
POR USO DE DROGA

Bauru: homem atira no namorado de 19 anos da filha adolescente

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Plantão Policial de Bauru
Plantão Policial de Bauru

Um jovem de 19 anos foi baleado pelo pai de sua namorada, uma adolescente de 14 anos, na noite desta quarta-feira (14), na quadra 1 da rua Carlos Rafael Vendramini, no bairro Pousada da Esperança 2, em Bauru. O suspeito, de 41 anos, afirmou aos policiais que não aceita o relacionamento entre o rapaz e sua filha porque ela teria sido influenciada por ele a usar droga. Consta do boletim de ocorrência (BO) que o indiciado encontrou o jovem em via pública e atirou em sua perna. Em seguida, fugiu para o município de Arealva.

Ainda segundo o BO, com base nas informações do veículo e da cidade onde o suspeito estaria, a Polícia Militar localizou o automóvel, fez a abordagem e, posteriormente, a prisão. A arma não foi apreendida, pois, segundo o indiciado, ele a jogou no Rio Tietê.

Questionado sobre a tentativa de homicídio, o homem informou ter efetuado apenas um disparo. Já na delegacia, na presença da mãe, a adolescente declarou que o pai também teria tentado atirar na cabeça do jovem, mas a arma teria travado. O preso relatou ainda que, antes de atirar contra o rapaz, havia procurado a Polícia Civil para registrar boletins de ocorrência contra o namorado da filha, em decorrência de ameaças que vinha sofrendo pelo suposto envolvimento da vítima com drogas. O caso será investigado.

