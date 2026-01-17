A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) deu um passo importante para fortalecer a segurança da população. O prefeito André Paccola Sasso sancionou, nesta semana, lei aprovada pela Câmara que institui oficialmente a Brigada Municipal de Emergência. A iniciativa organiza, amplia e atualiza uma estrutura estratégica de resposta rápida a situações de risco no município.

Com a nova legislação, a Brigada passa a ter atribuições bem definidas, funcionamento estruturado e respaldo legal, atuando de forma permanente e integrada com Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Serão até 20 servidores públicos municipais, capacitados e treinados, disponíveis ao longo de todo o ano para atender ocorrências como incêndios, enchentes, tempestades, acidentes e outras emergências.

A Brigada, segundo a prefeitura, também terá papel fundamental na prevenção, organização de áreas de risco, primeiros socorros, controle de situações adversas e apoio a eventos que demandem uma atenção especial. "A Brigada Municipal de Emergência é um avanço importante na organização do município e na proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente", ressalta o chefe do Executivo.