Neste final de semana, Boraceia (41 quilômetros de Bauru) vai se transformar em uma "cidade praiana". No sábado (17) e domingo (18), das 8h às 18h, a prefeitura vai montar uma grande estrutura de praia no parque infantil do Núcleo Antônio Lorenzetti, com piscina, areia branca, brinquedos infláveis com equipe de monitores para o público infantil e espaços com cadeiras e guarda-sóis para as famílias.

"Vai ter a venda de milho verde, espetinhos, queijo coalho, coco gelado, basicamente tudo o que a gente encontra na praia", conta o prefeito Marcos Bilancieri, e com preços populares. "Quanto tempo faz que você não vai à praia? Nem todo mundo consegue ir à praia todo ano. Tem famílias e crianças que nunca pisaram na areia. Nossa ideia é criar esse clima, reproduzir uma praia na cidade durante esses dois dias".

Serão servidas, ainda, 300 refeições gratuitas no sábado e no domingo para quem estiver no local. "O 'Fim de Semana na Praia' não é apenas para quem mora em Boraceia, mas para todas as famílias que queiram aproveitar o final de semana nesse ambiente que a gente vai criar", ressalta o chefe do Executivo. No domingo, às 11h, também está programada a apresentação do palhaço Faísca para as crianças.