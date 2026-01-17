A Prefeitura de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) realiza, neste domingo (18), a grande ação de vacinação em massa contra a dengue, mobilizando toda a rede municipal de saúde em uma estratégia concentrada de prevenção. A imunização ocorrerá das 8h às 17h, em diversos pontos da cidade, com o objetivo de ampliar rapidamente a proteção da população e reduzir o risco de formas graves da doença.
A ação é destinada a pessoas entre 15 e 59 anos, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal.
Botucatu contará com 28 postos de vacinação, incluindo todas as unidades de saúde; o Espaço Saúde (ao lado do Samu); Emefi Cardoso de Almeida, a Cardosinho, na Praça Professor Martinho Nogueira, s/n, Centro; Shopping Park Botucatu, na Loja Ri-Happy (Av. Dr. Mário Marcondes Lopes, 1346); e dois drives de vacinação, na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp) - Rubião Júnior e entrada da Unesp - Lageado.
Durante todo o domingo, a UBS Cecap permanecerá aberta exclusivamente para atendimentos de retaguarda do Pronto-Socorro Adulto. Os usuários desta unidade deverão se vacinar na Escola Cardosinho.
DOCUMENTOS
Para facilitar a checagem dos dados e agilizar o atendimento no dia da ação, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que os munícipes apresentem, preferencialmente, o título de eleitor digital (e-Título), que reúne informações essenciais, como nome completo, CPF e domicílio eleitoral.
Caso a pessoa não possua o título de eleitor digital, poderá apresentar uma das seguintes combinações de documentos: título de eleitor impresso, documento oficial com foto e CPF; ou documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.
ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a orientação para que a população procure preferencialmente a unidade de saúde de referência, o que contribui para melhor organização das equipes, redução de filas e maior agilidade no atendimento.
Além disso, para evitar filas, recomenda-se a seguinte escala preferencial de horários: pessoas de 35 a 59 anos no período da manhã, das 8h às 12h30; e pessoas de 15 a 34 anos no período da tarde, das 12h30 às 17h. Nos dois pontos de drive thru, não haverá divisão por faixa etária para receber a dose da vacina.
AÇÃO INTEGRADA
A vacinação em massa contra a dengue é uma realização da Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde, Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp), Justiça Eleitoral e Ministério Público (MP), que atuarão com apoio voluntário durante a ação.
Botucatu é um dos três municípios selecionados pelo Governo Federal para iniciar a campanha de vacinação contra a dengue utilizando o imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Além da cidade, a vacinação com a Butantan DV acontecerá em Nova Lima (MG) e Maranguape (CE).
A ideia é avaliar os resultados com a imunização de pelo menos 50% dos moradores. O público-alvo será composto pela população com a faixa etária entre 15 e 59 anos. "Para essa estratégia, será utilizada uma parte das primeiras 1,3 milhão de doses produzidas pelo Instituto Butantan", afirmou o Ministério da Saúde, em nota.
A vacina da dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan foi aprovada pela Anvisa após análise dos dados de cinco anos de acompanhamento dos 16 mil voluntários participantes do ensaio clínico. No público de 12 a 59 anos - faixa etária indicada pela agência reguladora -, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral e 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme.
Por ser de dose única, o imunizante facilita a adesão da população e permite uma proteção mais rápida e eficaz mesmo para quem já foi contaminado pela dengue, reduzindo a possibilidade de casos graves, internações e óbitos. A vacinação é hoje uma das principais armas para conter o avanço da doença, especialmente durante o período de maior transmissão.
A cidade de Botucatu foi escolhida pela estrutura e experiência comprovadas nesse tipo de operação e pela forte presença da Unesp, importante centro de ensino e pesquisa na área de saúde. O município também registrou a circulação do sorotipo DENV-3, responsável pelo aumento no número de registros de dengue no ano passado.