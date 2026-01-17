A Prefeitura de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) realiza, neste domingo (18), a grande ação de vacinação em massa contra a dengue, mobilizando toda a rede municipal de saúde em uma estratégia concentrada de prevenção. A imunização ocorrerá das 8h às 17h, em diversos pontos da cidade, com o objetivo de ampliar rapidamente a proteção da população e reduzir o risco de formas graves da doença.

A ação é destinada a pessoas entre 15 e 59 anos, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal.

Botucatu contará com 28 postos de vacinação, incluindo todas as unidades de saúde; o Espaço Saúde (ao lado do Samu); Emefi Cardoso de Almeida, a Cardosinho, na Praça Professor Martinho Nogueira, s/n, Centro; Shopping Park Botucatu, na Loja Ri-Happy (Av. Dr. Mário Marcondes Lopes, 1346); e dois drives de vacinação, na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp) - Rubião Júnior e entrada da Unesp - Lageado.