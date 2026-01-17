A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e sua Casa do Empreendedor, informa que o Banco do Povo passará a atender na própria secretaria a partir desta segunda-feira (19), na avenida Duque de Caxias, 16-55.

O Banco do Povo é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Sedecon, com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades.

Com a menor taxa de juros entre as instituições financeiras do país, que varia entre de 0.35% a 0,80% ao mês, o Banco do Povo credita valores para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas, ferramentas, equipamentos, veículos e até mesmo itens para publicidade e divulgação do empreendimento. Para tirar dúvidas com a equipe do Banco do Povo de Bauru, o e-mail é: bancodopovo@bauru.sp.gov.br.