O Escritório Regional do Sebrae-SP em Bauru promove, na próxima terça e quarta (dias 20 e 21), um Mutirão de Regularização do Microempreendedor Individual (MEI), com atendimento gratuito e integrado a instituições parceiras. O mutirão ocorre das 9h às 16h, na avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia, sem necessidade de agendamento. A iniciativa tem como objetivo orientar, esclarecer dúvidas e apoiar a regularização fiscal e cadastral dos pequenos negócios logo no início do ano.

Janeiro é considerado um período decisivo para os MEIs, mês em que finda o prazo para resolver algumas pendências que podem impactar diretamente a manutenção do CNPJ ativo.

A ação reúne diversos parceiros e conta com o apoio da equipe de suporte a emissores do Sebrae-SP para atender a empresas que precisam de auxílio para utilizar o emissor de nota fiscal do Sebrae-SP, disponível para indústria e comércio. A iniciativa reúne também a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Conselho Regional de Contabilidade (CRC Bauru) e Sebrae Aqui, com a presença de seus profissionais e especialistas, fortalecendo o atendimento conjunto aos microempreendedores.