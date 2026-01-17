O mercado imobiliário de loteamentos de alto padrão de Bauru ganha um novo marco com o lançamento do TERRACOTA: Eco-Living Residence, empreendimento que redefine o viver bem ao unir arquitetura contemporânea, natureza preservada e um clube de lazer completo. O projeto é realizado pela parceria entre ALMUS Loteadora, OW Empreendimentos e 283 Capital, três empresas que unem experiência imobiliária, gestão estratégica e excelência técnica para entregar um novo marco urbanístico à cidade.

Localizado no entorno nobre da zona sul de Bauru, o TERRACOTA nasce de uma visão comum entre as empresas responsáveis: oferecer um estilo de vida que equilibra modernidade, sustentabilidade e bem-estar. O empreendimento se destaca por uma posição privilegiada e de fácil acesso (a 3 minutos do Alameda Rodoserv Center) ainda conta com acesso direto pela Rodovia Marechal Rondon e com uma via interna que acessa as marginais da rodovia sentido Bauru, facilitando deslocamento, conectividade e valorização futura. Além disso, está situado ao lado de uma ampla área verde preservada (cerca de 135.000 m2), que garante frescor, privacidade e uma vista natural rara no contexto urbano.

As obras de acesso já foram iniciadas no mês de dezembro de 2025, incluindo a preparação do terreno que integrará o condomínio à rodovia, demonstrando o avanço físico do projeto e o compromisso das empresas com a entrega.

A parceria entre ALMUS, OW e 283 Capital combina excelência técnica, gestão qualificada e ampla experiência no setor. Juntas, as empresas somam mais de 35 empreendimentos lançados, mais de 5.5 milhões de m² urbanizados e mais de 10 mil lotes entregues em diversas cidades do estado de São Paulo.

"O TERRACOTA nasce a partir de um estudo de mercado aprofundado e da escuta ativa do que as pessoas realmente buscam como moradia dentro do vetor de crescimento da zona sul de Bauru. A partir dessa visão, propomos uma forma mais profunda e inspiradora de habitar, onde o verdadeiro luxo está no equilíbrio entre tempo, natureza e modernidade", diz Flávio Witt Oliveira, diretor da OW Empreendimentos.

O TERRACOTA traz a assinatura de um time renomado de especialistas que imprimem ao projeto beleza, técnica e sensibilidade.

A arquitetura é conduzida pela premiada Artemis Fontana, bauruense reconhecida por sua estética contemporânea e pela capacidade de integrar luz, textura e paisagem em composições elegantes.

O projeto urbanístico, assinado por Bruno Leonardo, apresenta soluções inteligentes de mobilidade, segurança, aproveitamento do terreno e convivência, criando uma experiência fluida e acolhedora desde os acessos até as áreas comuns.

Já o paisagismo fica a cargo de Helena Zaramella Vono Ribeiro, especialista em projetos que celebram a natureza local, valorizando espécies nativas e criando ambientes de contemplação que se transformam ao longo das estações.

A engenharia de dados e estrutura recebe o olhar técnico e criterioso de Marcio Talhacollo, agregando performance e segurança ao empreendimento.

ALMUS Loteadora, OW Empreendimentos e 283 Capital são empresas reconhecidas por desenvolver projetos de médio e alto padrão com qualidade técnica, visão sustentável e foco em entregas que valorizam o entorno e as pessoas. Com dezenas de empreendimentos lançados e milhares de famílias atendidas, carregam como valores a confiança, a inovação e o desenvolvimento responsável.

O grupo que assina o TERRACOTA - Eco-Living Residence já está presente na cidade com escritório comercial em implantação na Av. Odilon Braga, 1-60 - Vila Aviação. Um novo jeito de viver está chegando à zona sul de Bauru.

SERVIÇO E CONTATO:

Link de (click) Divulgação - Website - http://mkt.terracotabauru.com.br/institucional

Escritório Comercial: Av. Odilon Braga, 1-60 - Vila Aviação, Bauru/SP.

Obra Empreendimento: Rodovia Marechal Rondon KM 332

Status das Obras: Início da preparação de terreno e acesso ao empreendimento.