O Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) realiza, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2026, o Curso de Habilitação em Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC) por Ultrassom, voltado a enfermeiros e estudantes do último ano de graduação em Enfermagem.

Com carga horária de 12 horas, o curso será oferecido em formato híbrido, integrando aulas teóricas e práticas para uma formação completa e alinhada às exigências atuais da assistência em saúde.

Na sexta-feira (30), as atividades de conteúdo teórico acontecem das 19h às 23h, de forma online, pela plataforma Zoom. Já no sábado (31), o curso será presencial, das 8h30 às 17h30, no auditório do Cehub, no qual os participantes vivenciarão a prática supervisionada em manequins e modelos específicos.