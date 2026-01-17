O Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) realiza, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2026, o Curso de Habilitação em Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC) por Ultrassom, voltado a enfermeiros e estudantes do último ano de graduação em Enfermagem.
Com carga horária de 12 horas, o curso será oferecido em formato híbrido, integrando aulas teóricas e práticas para uma formação completa e alinhada às exigências atuais da assistência em saúde.
Na sexta-feira (30), as atividades de conteúdo teórico acontecem das 19h às 23h, de forma online, pela plataforma Zoom. Já no sábado (31), o curso será presencial, das 8h30 às 17h30, no auditório do Cehub, no qual os participantes vivenciarão a prática supervisionada em manequins e modelos específicos.
O curso foi desenvolvido para capacitar enfermeiros na inserção do cateter PICC, procedimento cada vez mais presente no ambiente intra e extra-hospitalar. Durante a formação, os participantes aprenderão a realizar a técnica utilizando ultrassom (USG), por meio da Técnica de Seldinger Modificada para Enfermeiros, além de compreender as diferenças entre punção guiada, punção assistida, punção direta, além da punção a cegas, amplamente utilizada em crianças e neonatos, sem o auxílio do ultrassom.
Entre os conteúdos programáticos estão temas essenciais para a prática hospitalar, como a anatomia da pele e dos tecidos perivasculares, tipos de cateteres, seus cuidados e manutenção, escolha e manipulação dos dispositivos, técnicas de escavação e paramentação, legislação e normas técnicas, avaliação de imagens de raios-X, e cuidados gerais para garantir a segurança do paciente e do profissional.
O curso contará com aulas ministradas pelos instrutores e coordenadores:
•Flávio Celso Ventura - enfermeiro coordenador do Pronto Atendimento Adulto da Unimed Bauru, pós-graduado em UTI Geral, Urgência e Emergência, com MBA em Gestão Hospitalar, habilitação em cateter PICC e ACLS, e mestrando em Enfermagem pela Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp).
•Júlio César Aparecido Gomes - enfermeiro do Hospital Unimed Bauru, mestre em Enfermagem pela Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp), pós-graduado em Urgência e Emergência, UTI Adulto, Enfermagem do Trabalho e Auditoria em Serviços de Saúde, com habilitação em cateter PICC e ACLS.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site: https://cehub.com.br/3a-edicao-curso-picc2026. Para mais informações entre em contato por meio dos telefones/WhatsApp: (14) 99683-5956 e (14) 99607-3652.