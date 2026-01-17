O ex-comandante-geral da PM Paulista, coronel Benedito Roberto Meira, defende a regionalização dos concursos. Ele aponta que o Estado tem fixado, em lei, quadro da Polícia Militar com 93.500 vagas. "Hoje o Estado conta com algo entre 77 mil e 80 mil policiais. As escolas de Formação (Capital e Interior) têm capacidade de 3 mil por ano. Sendo 1.500 na em Pirituba e a outra metade no Interior. O edital já destina a maioria das vagas para ocupar na Capital e Grande SP. Defendo o edital ser por regional. Bauru tem 200 vagas e faz o seu edital. Assim por diante", frisa.

Ou seja, metade do total de vagas seria para disputa em cada uma das regionais do Estado, totalizado oportunidade de 1.500 vagas para trabalhar, desde o início, em cidades do Interior. "Certamente as famílias e esses jovens estariam, somente com isso, estimulados a prestar em suas regiões. A maioria dos desligamentos é de soldado novo, no máximo de segunda classe (com um ano de atuação). A Escola de Soldado com concurso no Interior é essencial para estancar essa alarmante evasão", conclui.

Outro aspecto que impacta na defasagem de quadros no Interior diz respeito às cidades que montaram suas Guardas Municipais. Elas também têm enfrentado redução no quadro de policiais militares, cita Meira. "Um exemplo é Santana do Parnaíba, que tem mais de 400 guardas em seu quadro, com salários mais atrativos para início de carreira. E lá tem 80 PMs", finaliza.