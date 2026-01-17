O ex-comandante-geral da PM Paulista, coronel Benedito Roberto Meira, defende a regionalização dos concursos. Ele aponta que o Estado tem fixado, em lei, quadro da Polícia Militar com 93.500 vagas. "Hoje o Estado conta com algo entre 77 mil e 80 mil policiais. As escolas de Formação (Capital e Interior) têm capacidade de 3 mil por ano. Sendo 1.500 na em Pirituba e a outra metade no Interior. O edital já destina a maioria das vagas para ocupar na Capital e Grande SP. Defendo o edital ser por regional. Bauru tem 200 vagas e faz o seu edital. Assim por diante", frisa.
Ou seja, metade do total de vagas seria para disputa em cada uma das regionais do Estado, totalizado oportunidade de 1.500 vagas para trabalhar, desde o início, em cidades do Interior. "Certamente as famílias e esses jovens estariam, somente com isso, estimulados a prestar em suas regiões. A maioria dos desligamentos é de soldado novo, no máximo de segunda classe (com um ano de atuação). A Escola de Soldado com concurso no Interior é essencial para estancar essa alarmante evasão", conclui.
Outro aspecto que impacta na defasagem de quadros no Interior diz respeito às cidades que montaram suas Guardas Municipais. Elas também têm enfrentado redução no quadro de policiais militares, cita Meira. "Um exemplo é Santana do Parnaíba, que tem mais de 400 guardas em seu quadro, com salários mais atrativos para início de carreira. E lá tem 80 PMs", finaliza.
POSIÇÃO DO ESTADO
A Polícia Militar realiza avaliação contínua da estrutura e da distribuição das unidades de ensino destinadas à formação de novos policiais e não descarta ajustes para atender de forma mais eficiente às demandas regionais, desde que seja viável tecnicamente, informa nota enviada pela SSP, que foi acionada pela reportagem, assim como a assessoria de imprensa do Comando Geral da Polícia Militar no Estado. Os dois departamentos de comunicação receberam os dados que constam nesta página, além de cinco indagações sobre a evasão de PMs.
Em nota, a SSP destacou ainda que a atual gestão concedeu reajuste salarial médio de 25,2% para todas as carreiras da segurança pública, medida que teve entre seus objetivos a melhoria do salário inicial e o estímulo ao ingresso na carreira policial.
"Desde 2023, 9,8 mil policiais militares já foram formados, outros 2,7 mil encontram-se em capacitação, e 6,6 mil vagas estão em processo de preenchimento por meio de concursos em andamento e já autorizados", consta do texto.
De acordo com ele, os dados de exoneração da Polícia Militar abrangem situações distintas, como desligamentos voluntários a pedido do próprio policial, além de exclusões decorrentes de procedimentos disciplinares, instaurados para apurar transgressões graves.
"A Instituição acompanha esse cenário de forma permanente, com foco no aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos, na valorização da carreira policial e no fortalecimento dos mecanismos de controle interno. Nesse contexto, a atuação da Corregedoria tem se mostrado efetiva na apuração rigorosa de denúncias e na aplicação das penalidades cabíveis nos casos de excesso ou desvio de conduta", reitera a nota.