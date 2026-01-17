A evasão de jovens policiais militares no Estado de São Paulo atinge patamar preocupante e de alerta para a gestão e garantia de efetivo frente aos desafios em segurança pública nos 645 municípios paulistas, incluindo a Capital. Registros oficiais de exonerações a pedido de PMs em 2025 apontam a saída de 917 profissionais, conforme publicações no Diário Oficial do Estado (DOE). O número já é quase três vezes maior do que os 356 que deixaram a carreira na segurança pública militar paulista em 2020 e seguiu crescente ano após ano (leia quadro ao lado).

Alto, o volume não contempla outras formas relevantes de redução do efetivo, como policiais que ingressam na reserva; afastamentos por licenças, sejam elas para tratamento de saúde ou por motivos pessoais, e óbitos ocorridos em serviço ou em período de folga.

Entre os principais causadores dos pedidos de desligamento feitos pelos próprios policiais está a falta de motivação para a permanência na carreira, uma vez que mudou perfil e, consequentemente, as expectativas daqueles que iniciam sua trajetória no mercado de trabalho, avaliam integrantes da própria carreira militar do Estado, que apontam outras razões.