Se o calor intenso já virou motivo de queixa em Bauru, agora ele também acende um sinal de alerta na saúde pública. A escalada das temperaturas, somada às chuvas frequentes, tem impulsionado o aumento de acidentes com animais peçonhentos. Estas condições favorecem a reprodução, ampliam a circulação desses animais em áreas urbanas e elevam a chance de contato com a população. O cenário ajuda a explicar o crescimento expressivo dos registros no município, especialmente envolvendo escorpiões.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que os acidentes com escorpiões vêm crescendo de forma contínua desde o início do monitoramento, em 2007, e atingiram recorde histórico em 2025, com 538 notificações. No ano anterior, foram 429 casos. Em 2007, quando a série começou, o município registrava apenas 45 ocorrências. Atualmente, as picadas de escorpião lideram as notificações por animais peçonhentos em Bauru, com predominância de vítimas do sexo feminino, sobretudo entre 40 e 49 anos.

Especialistas associam o avanço dos casos às mudanças climáticas, ao desmatamento e ao acúmulo de lixo em áreas urbanas. Segundo o biólogo da Unesp em Bauru e especialista em animais peçonhentos Roberto Marono, o calor acelera o metabolismo desses animais, tornando-os mais ativos. "Entre a primavera e o verão, com o aumento das chuvas, a água invade redes de esgoto, onde muitos escorpiões se escondem. Eles acabam saindo desses locais e entrando nas residências", explica.