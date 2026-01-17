As quedas representam um dos principais problemas de saúde pública entre a população idosa. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 30% dos idosos brasileiros sofrem pelo menos uma queda por ano, e aproximadamente metade desses episódios se repete.
Com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida, o fortalecimento físico e o cuidado integral de idosos com alto risco de quedas, a Unimed Bauru lança, no próximo sábado, dia 24 de janeiro, o Programa Passo Firme. A iniciativa oferece treinamento físico individualizado aliado a acompanhamento nutricional e psicológico.
Voltado a beneficiários com 70 anos ou mais que tenham sofrido algum episódio de queda nos últimos 12 meses ou que apresentem dificuldades de equilíbrio ao caminhar, o programa será realizado entre os meses de fevereiro e abril. Serão disponibilizadas 30 vagas, sendo que as inscrições poderão ser feitas entre segunda e quarta (dias 19 e 21).
Durante esse período de treinamento, os participantes contarão com acompanhamento individualizado, incluindo atendimentos fisioterapêuticos semanais e consultas nutricionais e psicológicas mensais, realizados nas salas de fisioterapia e nutrição do setor de Medicina Preventiva, no Centro de Diagnóstico Unimed (CDU).
QUEDAS EM IDOSOS
Estima-se que as quedas sejam responsáveis por cerca de 70% das mortes acidentais em pessoas com mais de 75 anos, além de figurarem entre as principais causas de hospitalização, perda de autonomia e institucionalização nessa faixa etária.
Diversos fatores contribuem para esse cenário, como a perda de força muscular, a diminuição do equilíbrio, alterações visuais, o uso de medicamentos e barreiras ambientais. A sarcopenia (perda progressiva de massa, força e função muscular), por sua vez, está fortemente associada à redução da mobilidade e à instabilidade postural, contribuindo para a fragilidade e a dependência funcional dos idosos.
INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 21 de janeiro, pelo site da Unimed Bauru (www.unimedbauru.com.br) ou pelo telefone da Medicina Preventiva: (14) 99706-9383.