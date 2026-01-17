As quedas representam um dos principais problemas de saúde pública entre a população idosa. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 30% dos idosos brasileiros sofrem pelo menos uma queda por ano, e aproximadamente metade desses episódios se repete.

Com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida, o fortalecimento físico e o cuidado integral de idosos com alto risco de quedas, a Unimed Bauru lança, no próximo sábado, dia 24 de janeiro, o Programa Passo Firme. A iniciativa oferece treinamento físico individualizado aliado a acompanhamento nutricional e psicológico.

Voltado a beneficiários com 70 anos ou mais que tenham sofrido algum episódio de queda nos últimos 12 meses ou que apresentem dificuldades de equilíbrio ao caminhar, o programa será realizado entre os meses de fevereiro e abril. Serão disponibilizadas 30 vagas, sendo que as inscrições poderão ser feitas entre segunda e quarta (dias 19 e 21).