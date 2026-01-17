A prefeita Suéllen Rosim (PSD) solicitou à Câmara Municipal de Bauru licença do cargo no período de 17 a 25 de janeiro. Durante esse intervalo, o vice-prefeito Orlando Costa Dias (PSD) assumirá interinamente a função de prefeito, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município. A cerimônia de posse será realizada neste sábado (17), às 10h, na Câmara Municipal de Bauru.

O promotor do Patrimônio Público e Social de Bauru, Fernando Masseli Helene, fará uma reunião presencial com os membros da CEI da Sucata da Emdurb, na próxima terça-feira (20), às 17h, no prédio do Ministério Público Estadual, localizado na avenida Getúlio Vargas, 21-120. O pedido partiu da Comissão de Inquérito que apura a venda irregular de materiais inservíveis da empresa pública.

Quarta reunião

Um dia antes (na segunda-feira) do encontro com o promotor Helene, a CEI que apura denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Emdurb realizará sua quarta reunião, com diversas oitivas. Será na sede do Legislativo, a partir das 9h.