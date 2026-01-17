A primeira parcial do jogo começa equilibrada, com os dois times trocando pontos, mas o Sesi Vôlei Bauru abre a primeira vantagem na sequência de erros do Paulistano Barueri, que para em 9 a 6. O time de Barueri volta para a parcial e conecta pontos em sequência, virando o set no bom trabalho de contra-ataques em 10 a 11, forçando a parada da equipe da casa. O Sesi Vôlei Bauru volta a controlar o set e se mantém na liderança, abrindo 18 a 15 no segundo tempo do Paulistano Barueri. A equipe bauruense usa seu último tempo na reta final, em 22 a 19, após dois pontos em sequência do visitante, o suficiente para retomar a virada de bola e fechar o primeiro set em 25 a 22.

Com ritmo forte do primeiro set, o Sesi Vôlei Bauru abre a segunda parcial pressionando o Paulistano Barueri. O time da casa abre vantagem rápida nos contra-ataques, fazendo 12 a 7 na primeira parada do rival. Mesmo com a interrupção, a equipe de Henrique Modenesi passa a dominar nos bloqueios e segura o ataque do time de Barueri, aumentando a diferença para 21 a 12 no segundo pedido de tempo visitante. A equipe de Barueri ameaça uma reação e chega em 23 a 17 no segundo tempo do time da casa, que fecha em 25 a 17 nos dois pontos em sequência.

Assim como nas parciais anteriores, o terceiro set começa com o Sesi Vôlei Bauru abrindo margem, com grande atuação defensiva e convertendo os contra-ataques para abrir 11 a 7 na primeira parada do adversário. O Paulistano Barueri busca uma reação e conecta pontos em sequência no saque de Jheovana, com parada do time de Bauru em 14 a 11. O Sesi Vôlei Bauru volta a abrir vantagem, mas vê novamente o time visitante voltar para a parcial após bom trabalho de saque e bloqueio e dos erros da equipe bauruense, que usa o segundo tempo em 18 a 16. A defesa do Sesi Vôlei Bauru volta a aparecer no set e auxilia a equipe nos contra-ataques, abrindo 21 a 17. O rival tenta uma reação na reta final, mas em virada de bola de Bruna Moraes, o Sesi Vôlei Bauru fecha em 25 a 23.