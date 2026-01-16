Iacanga - Cinco trabalhadores rurais ficaram feridos, na tarde desta sexta-feira (16), após o tombamento de um coletivo ocorrido na altura no quilômetro 384 da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, em Iacanga (50 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, o acidente foi comunicado por volta das 16h10. O veículo trafegava no sentido norte quando, por razões a serem esclarecidas, durante uma forte chuva, o condutor perdeu o controle da direção e tombou além da pista contrária.

O coletivo transportava 18 trabalhadores rurais. Segundo a polícia, cinco sofreram ferimentos leves e foram conduzidos ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Iacanga. Um deles apresentava fratura na clavícula. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.