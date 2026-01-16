Lins - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta sexta-feira (16), em Lins (102 quilômetros de Bauru), após agredir e desferir golpes de faca na ex-mulher, de 35 anos, enquanto ela dormia, além de ferir o filho, de 14 anos, que tentou evitar as agressões.

De acordo com o registro policial, uma equipe da PM foi acionada pela Santa Casa da cidade após a mulher dar entrada na unidade com perfurações no braço, no tórax e na orelha. Já o filho do ex-casal sofreu lesões nas mãos ao tentar evitar que o pai matasse sua mãe.

A vítima contou que estava em sua residência, no bairro Rebouças, quando foi acordada com socos, chutes e facadas desferidas pelo ex-marido, que feriu o filho quando ele tentou defendê-la. Após a agressão, o autor fugiu, mas foi localizado na Vila Parque das Américas.