A Secretaria de Cultura abre nesta segunda-feira (19), às 9h, as inscrições para o concurso que vai eleger a Realeza do Carnaval 2026. As inscrições vão até o dia 25 de janeiro, no link https://forms.gle/wz5QLSWWFwWqDR4A8. Os interessados devem preencher o formulário e anexar todos os documentos solicitados. O edital está disponível em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx

A escolha da Realeza do Carnaval será realizada no dia 31 de janeiro, às 19h, no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’, com entrada gratuita. A escolha será nas categorias Rei Momo, Rainha do Carnaval, Rei Momo da Diversidade, Rainha da Diversidade, Rei Momo 60+ e Rainha 60+ do Carnaval.

Os quesitos avaliados serão os mesmos para todas as categorias, sendo eles simpatia, comunicação, expressão, traje carnavalesco e samba no pé. Os eleitos para a Realeza participarão da abertura do desfile das escolas de samba e blocos, na avenida Jorge Zaiden, nos dias 14 e 16 de fevereiro, e de outras atividades relacionadas ao Carnaval deste ano em Bauru.