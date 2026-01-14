Morreu José Gilberto Braud Sanches, aos 67 anos, conhecido no meio esportivo como “Macaco”, apelido que fazia referência aos braços longos e fortes, característica marcante de sua atuação como goleiro do polo aquático e que o tornou uma figura emblemática e vencedora no esporte em Bauru e nacionalmente. Ele deixa a esposa e cinco filhos. O velório será realizado nesta quinta-feira (15), na cidade de São Paulo, onde ele vivia. O corpo será enterrado amanhã, também na Capital, no Cemitério Vale dos Reis, ainda sem horário definido.
De acordo com informações obtidas com pela reportagem, a morte ocorreu em decorrência de complicações causadas por um câncer. O falecimento foi comunicado, com pesar, nesta quarta-feira (14) pela Federação Aquática Paulista, que destacou a trajetória do ex-atleta no polo aquático.
Ao longo da carreira, Sanches defendeu equipes como o Bauru Tênis Clube (BTC), o Esporte Clube Pinheiros e o Clube Paineiras do Morumby, somando títulos estaduais e nacionais. Reconhecido como um dos grandes nomes da modalidade, sua contribuição deixou marca no polo aquático paulista e na história esportiva de Bauru.
"A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos lamenta profundamente o falecimento de José Gilberto Braud Sanches, grande nome do polo aquático, cuja trajetória inspirou muitos no esporte, incluindo os mantenedores da ABDA, Cláudio e Júnior Zopone. À família, amigos e a todos que conviveram com ele, nossa solidariedade e respeito neste momento de dor".