O Sesi Bauru foi superado pelo Sada Cruzeiro na 13ª rodada da Superliga 25-26. A partida acabou em 3 sets a 0 (23x25; 23x25; 22x25), disputada na noite dessa quinta-feira, 15, na Arena Paulo Skaf.
O próximo confronto do Sesi Bauru será novamente em casa contra uma equipe mineira. O time de Bauru enfrenta o Itambé Minas na próxima quinta-feira, 22, às 21h, na Arena Paulo Skaf. A entrada é gratuita via Meu Sesi, com reserva de ingressos pelo link: https://www.sesisp.org.br/
Com o resultado, o Sesi Bauru permanece momentaneamente na sexta colocação, ainda com 17 pontos em seis vitórias e sete derrotas. Na rodada, o time de Bauru ainda aguarda o resultado da partida entre Vôlei Guarulhos BateuBet e Suzano Vôlei.
Ao final da partida, o ponteiro do Sada Cruzeiro, Douglas, foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Lucas Barreto foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 14 pontos.
O jogo
Para a primeira partida em casa no ano, o Sesi Bauru entrou em quadra com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Pedro, Vaccari, Barreto, Marcos Jr. e Pureza.
O primeiro set começa com o Sada Cruzeiro em vantagem no bom trabalho de bloqueios, forçando um tempo rápido do Sesi Bauru em 3 a 7. O time da casa volta para o set com bom contra-ataque, mas vê o time mineiro abrir nova vantagem no aumento de erros. Apesar da diferença no placar, o Sesi Bauru se recupera novamente na parcial no sistema de saque e bloqueio, chegando em 20 a 22 no primeiro tempo do Sada Cruzeiro. Apesar da interrupção, o time de Bauru encosta em um ponto de diferença, forçando o saque e chegando no 22 a 23. Na troca de virada de bola, o visitante fecha em 23 a 25.
A segunda parcial mantém o equilibrado do set anterior, com o Sesi Bauru tendo a primeira vantagem após sequência de pontos de Thiery no meio de rede, virando o placar em 9 a 8 e forçando a primeira parada do Sada Cruzeiro. A virada de bola do time de Bauru volta a ter dificuldade de superar o bloqueio mineiro e vê o visitante abrir 11 a 13, no primeiro pedido de tempo do mandante. O set se equilibra nas viradas de bola e, na reta final, o Sesi Bauru recupera a liderança em 18 a 17 no crescimento defensivo, levando ao segundo tempo do Sada Cruzeiro. Assim como no primeiro set, os times trocam pontos na virada de bola e, no erro de ataque bauruense, o Sada Cruzeiro repete o 23 a 25.
O time mineiro inicia o terceiro set novamente pressionando no saque e bloqueio, abrindo 3 a 6 e forçando a primeira parada de Anderson Rodrigues. As duas equipes têm dificuldade na sequência de saque e trocam pontos em erros, mas o Sesi Bauru empata a parcial no crescimento dos bloqueios, pontuando no fundamento com Vaccari e forçando a parada do Sada Cruzeiro em 14 a 14. A parcial se equilibra, mas o Sada Cruzeiro tem sucesso nos bloqueios na reta final, voltando a abrir vantagem em 18 a 21. As equipes trocam pontos e, no erro de ataque do Sesi Bauru, o Sada Cruzeiro fecha em 22 a 25.