O primeiro set começa com o Sada Cruzeiro em vantagem no bom trabalho de bloqueios, forçando um tempo rápido do Sesi Bauru em 3 a 7. O time da casa volta para o set com bom contra-ataque, mas vê o time mineiro abrir nova vantagem no aumento de erros. Apesar da diferença no placar, o Sesi Bauru se recupera novamente na parcial no sistema de saque e bloqueio, chegando em 20 a 22 no primeiro tempo do Sada Cruzeiro. Apesar da interrupção, o time de Bauru encosta em um ponto de diferença, forçando o saque e chegando no 22 a 23. Na troca de virada de bola, o visitante fecha em 23 a 25.

A segunda parcial mantém o equilibrado do set anterior, com o Sesi Bauru tendo a primeira vantagem após sequência de pontos de Thiery no meio de rede, virando o placar em 9 a 8 e forçando a primeira parada do Sada Cruzeiro. A virada de bola do time de Bauru volta a ter dificuldade de superar o bloqueio mineiro e vê o visitante abrir 11 a 13, no primeiro pedido de tempo do mandante. O set se equilibra nas viradas de bola e, na reta final, o Sesi Bauru recupera a liderança em 18 a 17 no crescimento defensivo, levando ao segundo tempo do Sada Cruzeiro. Assim como no primeiro set, os times trocam pontos na virada de bola e, no erro de ataque bauruense, o Sada Cruzeiro repete o 23 a 25.

O time mineiro inicia o terceiro set novamente pressionando no saque e bloqueio, abrindo 3 a 6 e forçando a primeira parada de Anderson Rodrigues. As duas equipes têm dificuldade na sequência de saque e trocam pontos em erros, mas o Sesi Bauru empata a parcial no crescimento dos bloqueios, pontuando no fundamento com Vaccari e forçando a parada do Sada Cruzeiro em 14 a 14. A parcial se equilibra, mas o Sada Cruzeiro tem sucesso nos bloqueios na reta final, voltando a abrir vantagem em 18 a 21. As equipes trocam pontos e, no erro de ataque do Sesi Bauru, o Sada Cruzeiro fecha em 22 a 25.