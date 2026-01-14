A Polícia Civil apreendeu medicamentos para emagrecimento e interditou uma clínica de estética em Bauru, cuja proprietária do estabelecimento responderá judicialmente por exercício ilegal da medicina e crime contra a saúde pública.
A ação foi conduzida por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ), após o recebimento de informações sobre a venda irregular dos remédios e da realização de procedimentos médicos sem habilitação legal. As investigações levaram à identificação do estabelecimento, localizado no Jardim Beija-Flor.
Segundo a SIG, a responsável do local divulgava nas redes sociais serviços como remoção de tatuagens, verrugas e queloides, realizados com equipamento a laser, procedimentos que são privativos da área médica. Consultado, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) informou que não há registro profissional em nome da responsável para a execução dessas práticas.
Com mandado de busca e apreensão, equipes do SIG, acompanhadas por representantes do Cremesp e da Vigilância Sanitária, realizaram diligência na clínica. No local, foram constatadas diversas irregularidades, o que resultou na apreensão de medicamentos e outros produtos, além da interdição de equipamentos utilizados de forma indevida e do fechamento do estabelecimento.
A proprietária foi conduzida à sede do SIG e autuada por exercício ilegal da medicina. Ela assumiu o compromisso de comparecer à Justiça quando convocada. O caso segue sob investigação.