A Polícia Civil apreendeu medicamentos para emagrecimento e interditou uma clínica de estética em Bauru, cuja proprietária do estabelecimento responderá judicialmente por exercício ilegal da medicina e crime contra a saúde pública.

A ação foi conduzida por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ), após o recebimento de informações sobre a venda irregular dos remédios e da realização de procedimentos médicos sem habilitação legal. As investigações levaram à identificação do estabelecimento, localizado no Jardim Beija-Flor.

Segundo a SIG, a responsável do local divulgava nas redes sociais serviços como remoção de tatuagens, verrugas e queloides, realizados com equipamento a laser, procedimentos que são privativos da área médica. Consultado, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) informou que não há registro profissional em nome da responsável para a execução dessas práticas.