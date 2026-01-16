A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, entregou nesta quinta-feira (15) as novas instalações do Centro de Referência em Assistência Social (CREAS) II. Participaram da cerimônia a prefeita Suéllen Rosim, o vice-prefeito Orlando Costa Dias, a secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim, secretários e servidores.

O CREAS é uma unidade que integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), oferecendo atendimento especializado a famílias e pessoas em situação de risco pessoal ou social, vítimas de violência, negligência ou outras violações de direitos. Em Bauru, são duas unidades. O CREAS I está em novas instalações desde novembro do ano passado, ao lado do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Noroeste, e o CREAS II agora sai da região do Jardim Brasil e começa a funcionar na rua Rio Branco, 14-60, no Centro.

O CREAS II recebe os encaminhamentos dos CRAS do Jardim Europa, Ferradura Mirim, Jardim Godoy e Nova Bauru. A mudança visa dar melhores condições de trabalho aos servidores, em um prédio mais amplo e moderno. O novo espaço fica ainda em uma região central, facilitando o acesso da população. O funcionamento é das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. O telefone para contato é o (14) 98187-5156.