A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, entregou nesta quinta-feira (15) as novas instalações do Centro de Referência em Assistência Social (CREAS) II. Participaram da cerimônia a prefeita Suéllen Rosim, o vice-prefeito Orlando Costa Dias, a secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim, secretários e servidores.
O CREAS é uma unidade que integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), oferecendo atendimento especializado a famílias e pessoas em situação de risco pessoal ou social, vítimas de violência, negligência ou outras violações de direitos. Em Bauru, são duas unidades. O CREAS I está em novas instalações desde novembro do ano passado, ao lado do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Noroeste, e o CREAS II agora sai da região do Jardim Brasil e começa a funcionar na rua Rio Branco, 14-60, no Centro.
O CREAS II recebe os encaminhamentos dos CRAS do Jardim Europa, Ferradura Mirim, Jardim Godoy e Nova Bauru. A mudança visa dar melhores condições de trabalho aos servidores, em um prédio mais amplo e moderno. O novo espaço fica ainda em uma região central, facilitando o acesso da população. O funcionamento é das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. O telefone para contato é o (14) 98187-5156.
Para a prefeita Suéllen Rosim, as novas instalações são importantes para os servidores e a população. “Ao assumir o governo, tivemos a preocupação de conhecer os espaços que abrigam os prédios públicos, e muitos precisavam de melhorias ou até mudar, fizemos essas mudanças já com várias secretarias, entregamos novos imóveis, mas ainda temos que avançar mais. Garantir condições de trabalho aos servidores e de bom atendimento para a população é essencial no serviço público”, frisou.
O vice-prefeito Orlando Costa Dias também destacou a mudança. “O novo prédio fica em uma região central, de fácil acesso, e com boas condições para que os servidores possam trabalhar. Desejo sucesso a todos agora nessa nova etapa aqui”, disse. A secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim, destacou que a pasta está ampliando os serviços. “No ano passado entregamos um novo serviço com a inauguração do CRAS Noroeste, mudamos o CREAS I para um novo prédio, e agora estamos fazendo a entrega das novas instalações do CREAS II. São avanços importantes e que vão seguir, com a dedicação de todos os servidores. Outros investimentos estão previstos”, afirmou.
A chefe de Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado em Bauru, Angelita Maria da Costa, disse que o governo estadual é parceiro do município na ampliação de serviços. “Bauru vem se destacando por ampliar serviços, e o Estado se coloca como um parceiro para que o município continue investindo em assistência social, levando os serviços para quem mais precisa”, concluiu.
MAIS INVESTIMENTOS
No evento, a prefeita Suéllen Rosim, a secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim, e a chefe da Divisão Regional de Assistência Social do Estado em Bauru, Angelita Maria da Costa, anunciaram que o governo estadual liberou R$ 516 mil para Bauru investir na ampliação dos CRAS. A verba deverá ser aproveitada pelo município para a reforma do antigo prédio do CRAS do Nova Esperança. O projeto será elaborado nos próximos meses, e em seguida, será realizada a licitação para a contratação da obra.