JOVENS E ADULTOS

Ceja segue com matrículas e rematrículas abertas

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, segue com matrículas e rematrículas abertas no ensino de jovens e adultos para o primeiro semestre de 2026, com disponibilidade de vagas para os períodos da manhã, tarde e noite, conforme a necessidade dos alunos.

Em Bauru, são sete polos do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja). As aulas são do ensino fundamental – anos iniciais (1° ao 5º ano). Podem se matricular jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que desejam retomar a trajetória escolar.

As matrículas e aulas no Ceja são totalmente gratuitas, e os alunos recebem material escolar, uniforme e possuem acesso à merenda e transporte. Os polos do Ceja ficam no Jardim Petrópolis, Jardim Redentor, Mary Dota, Jardim Godoy, Vila São Paulo, Núcleo Edson Francisco da Silva e Parque das Nações.

Os interessados devem procurar a sede do Ceja, na rua Paraguai, 1-56, ou entrar em contato no telefone (14) 3276-1599, com funcionamento de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h, até o final de fevereiro de 2026. Na matrícula, a pessoa deve optar pelo polo e o período em que deseja estudar.

