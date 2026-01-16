A EMDURB, por meio da Diretoria de Sistema Viário e Transportes, divulgou um passo a passo do QR Code existente nas novas placas de sinalização, para fazer uso das vagas do Estacionamento Rotativo:
1 - Abra o leitor de QR Code ou a câmera do seu celular;
2 - Aponte o leitor ou a câmera para o QR Code da placa para fazer a leitura;
3 - Clique no link identificado;
4 - Digite corretamente todos os caracteres da placa do veículo;
5 - Selecione a opção “não sou um robô” e clique em avançar;
6 - Selecione “ESTACIONAMENTO ROTATIVO (2H)” e clique em “avançar”;
7 - Confirme a Placa do Veículo e Valor do Rotativo (R$ 3,00);
8 - Copie o QR Code clicando no botão azul “COPIAR CÓDIGO”;
9 - Cole o QR Code na área PIX do aplicativo do banco.
Após a conclusão do pagamento via PIX, o veículo estará regularizado para permanecer na vaga por 2 horas.
O sistema QR Code torna o processo mais prático e acessível. Os usuários ainda contam com o aplicativo Rotativo Bauru e também com o apoio dos orientadores do Estacionamento Rotativo, que estão à disposição para orientar, esclarecer dúvidas e realizar a venda de créditos, garantindo mais segurança e comodidade no uso do serviço.
Desde o dia 02 de janeiro de 2026, deixou de existir a diferenciação entre Área Azul e Área Verde. As áreas passaram a ser unificadas, com tempo máximo de permanência de duas horas, sendo permitida uma recarga adicional, conforme as regras do Estacionamento Rotativo.