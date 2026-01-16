A EMDURB, por meio da Diretoria de Sistema Viário e Transportes, divulgou um passo a passo do QR Code existente nas novas placas de sinalização, para fazer uso das vagas do Estacionamento Rotativo:

1 - Abra o leitor de QR Code ou a câmera do seu celular;

2 - Aponte o leitor ou a câmera para o QR Code da placa para fazer a leitura;

3 - Clique no link identificado;

4 - Digite corretamente todos os caracteres da placa do veículo;

5 - Selecione a opção “não sou um robô” e clique em avançar;

6 - Selecione “ESTACIONAMENTO ROTATIVO (2H)” e clique em “avançar”;

7 - Confirme a Placa do Veículo e Valor do Rotativo (R$ 3,00);

8 - Copie o QR Code clicando no botão azul “COPIAR CÓDIGO”;

9 - Cole o QR Code na área PIX do aplicativo do banco.



Após a conclusão do pagamento via PIX, o veículo estará regularizado para permanecer na vaga por 2 horas.