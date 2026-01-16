Os próximos dias seguirão chuvosos em Bauru e região. Até a próxima segunda-feira (19), novas pancadas estão previstas pelo Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), depois da garoa na madrugada desta sexta (16), com 4,8 milímetros de água, e da chuva moderada no meio da tarde desta quinta-feira, cujo volume foi de 12,7 milímetros.

Segundo o instituto, o tempo instável permanece no Estado de São Paulo, com sol entre nuvens e algumas áreas de chuva pela manhã, nesta sexta-feira (16). A partir da tarde, a possibilidade é de pancadas de forte intensidade, acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas em várias regiões paulistas.

Já neste sábado (17), Bauru e região terão céu parcialmente nublado, com poucas áreas de chuva isolada no período da manhã. No entanto, a partir da tarde, a condição de instabilidade aumenta, com a formação de áreas de chuva acompanhadas por trovoadas. No domingo (18), essas instabilidades serão reforçadas durante a tarde, devido à aproximação de um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria, que se deslocará pelo Litoral paulista.