Na noite desta quinta-feira (15), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit conheceu sua primeira derrota no ano de 2026. Em jogo válido pelo returno do NBB Caixa, o Dragão foi superado pelo Paulistano por 89 x 87, diante de 1.272 pessoas no ginásio Panela de Pressão.
A equipe visitante começou a partida em ritmo superior e aproveitou falhas defensivas dos donos da casa para abrir vantagem logo no primeiro período (26 x 11). A equipe comandada pelo técnico Demétrius Ferracciú manteve-se à frente no placar durante praticamente todo o confronto.
Mesmo com dificuldades ao longo do duelo, os bauruenses mostraram poder de reação no último quarto. Com muita entrega defensiva e apoio da torcida, o Dragão tirou uma desvantagem de 21 pontos e conseguiu o empate a cinco segundos do fim, em bola longa decisiva de Alex Garcia.
No entanto, no lance final da partida, o armador Edson Tovar aproveitou o rebote do próprio arremesso e converteu a cesta da vitória para a equipe da capital, no estouro do cronômetro. A jogada chegou a ser revisada pela arbitragem, que confirmou a validade do lance.
“Isso tem acontecido sempre. A gente entra muito mal no primeiro quarto e acaba ficando o tempo todo correndo atrás, "subindo a ladeira", como a gente diz. Hoje erramos muito nos combinados defensivos logo no começo, falha de comunicação, de postura e de entendimento do plano de jogo. Conseguimos buscar no final, isso é positivo, mas não é o caminho. Jogos grandes são decididos nos detalhes, e hoje erramos demais, principalmente defensivamente”, avaliou o técnico Paulo Jaú.
O treinador ainda teve dois desfalques de última hora. O ala Santiago Materan sentiu um desconforto muscular nas costas, enquanto o ala/pivô Gemerson Barbosa ficou de fora por dores no tornozelo.
Pelo lado bauruense, Alex Garcia foi o cestinha do confronto, com 23 pontos e oito assistências. Andrezão registrou um duplo-duplo, com 21 pontos e 10 rebotes, enquanto Dontrell Brite contribuiu com 16 pontos, oito assistências e nove bolas recuperadas. Pelo Paulistano, os destaques foram Gui Abreu, com 12 pontos e 11 rebotes, e o americano Kaleb Hunter, com 17 pontos.
Sequência
Com o resultado, o Bauru Basket segue na 11ª colocação do NBB Caixa, com 11 vitórias e 11 derrotas. O time da capital, por sua vez, permanece no G-8, com campanha de 12 triunfos e nove reveses.
O Dragão agora embarca rumo ao Rio Grande do Sul para uma rodada dupla: primeiro visita o Caxias do Sul, no ginásio do Sesi, na próxima segunda-feira (19). Depois, na quarta-feira (21), vai até Santa Cruz do Sul para medir forças contra o União Corinthians.