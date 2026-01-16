Na noite desta quinta-feira (15), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit conheceu sua primeira derrota no ano de 2026. Em jogo válido pelo returno do NBB Caixa, o Dragão foi superado pelo Paulistano por 89 x 87, diante de 1.272 pessoas no ginásio Panela de Pressão.

A equipe visitante começou a partida em ritmo superior e aproveitou falhas defensivas dos donos da casa para abrir vantagem logo no primeiro período (26 x 11). A equipe comandada pelo técnico Demétrius Ferracciú manteve-se à frente no placar durante praticamente todo o confronto.

Mesmo com dificuldades ao longo do duelo, os bauruenses mostraram poder de reação no último quarto. Com muita entrega defensiva e apoio da torcida, o Dragão tirou uma desvantagem de 21 pontos e conseguiu o empate a cinco segundos do fim, em bola longa decisiva de Alex Garcia.