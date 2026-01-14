Um homem de 36 anos foi preso na tarde desta terça-feira (13), na Vila Carolina, em Bauru, suspeito de desviar peças de manutenção de máquinas agrícolas da empresa onde trabalhava com o objetivo de revendê-las ilegalmente. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 280 mil.

A investigação foi conduzida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, após denúncia de desvio de peças do almoxarifado da empresa. Segundo a Polícia Civil, o suspeito exercia a função de líder de manutenção e tinha autorização para retirar os itens, desde que fossem usados nos reparos das máquinas.

De acordo com as investigações, as peças utilizadas ou não aproveitadas deveriam ser devolvidas ao estoque, o que não vinha ocorrendo. Ainda segundo a polícia, o homem passou a guardar os materiais em casa e a vendê-los por meio de grupos de WhatsApp.