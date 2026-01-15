O Noroeste sofreu um gol-relâmpago logo aos 17 segundos de jogo, mas se recompôs e traz um empate de Ribeirão Preto - 1 a 1 contra o Botafogo, partida válida pela segunda rodada do Paulistão 2026. O gol noroestino foi marcado por Carlão, aos 33 minutos do segundo tempo. Leandro Maciel abriu o placar para o time da casa logo de cara.
Norusca e Botafogo tiveram o duelo atrasado por 45 minutos devido à chuva forte na cidade, mais precisamente no Estádio Santa Cruz. Quando a bola finalmente rolou, o Botafogo, conhecido como Pantera, abriu o placar de forma relâmpago. Com menos de um minuto de jogo, Leandro Maciel arriscou um chute quase do meio-campo e acertou uma finalização potente, que encobriu o goleiro Luiz Daniel, colocando o time da casa em vantagem logo no primeiro lance.
Aos 16 minutos, o Noroeste recebeu o primeiro cartão amarelo da partida, após um carrinho influenciado pelo gramado molhado. Com o campo pesado, a bola teve dificuldade para rolar durante todo o primeiro tempo, parando em poças d’água e comprometendo a troca de passes das duas equipes.
O Norusca passou a crescer no jogo e criou boas oportunidades. Aos 29 minutos, Carlão, mesmo caído, finalizou com força e acertou o travessão. Aos 45, o atacante voltou a levar perigo em cabeçada após cobrança de falta. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Tauã arriscou de fora da área, exigindo grande defesa do goleiro botafoguense.
No segundo tempo, o Noroeste voltou pressionando e promoveu alterações ofensivas, passando a ocupar o campo de ataque. A equipe criou chances em sequência e obrigou o goleiro do Pantera a fazer importantes intervenções, inclusive em finalização de longa distância de Marlyson, aos 30 minutos.
De tanto insistir, o empate veio aos 33 minutos da segunda etapa. Em cruzamento pela direita de Pedro Felipe, Marlyson ajeitou de cabeça para Carlão, que se lançou de carrinho e estufou as redes, decretando o 1 a 1 no Estádio Santa Cruz.
Aos 38 minutos, o técnico Guilherme Alves realizou as últimas substituições do Noroeste, promovendo as entradas de Cristiano e Renan Araújo para manter a intensidade nos minutos finais. O empate em 1 a 1 ficou marcado pela forte pressão do Noroeste no segundo tempo, quando a equipe esteve muito próxima de conquistar a virada.
A torcida do Bota não gostou do resultado e vaiou o treinador. Para a equipe de Bauru, o resultado é até satisfatório, pelo jogo ter sido no campo do adversário, embora a vitória fosse o ideal.
Pelas chances que teve, o Norusca poderia ter saído de Ribeirão com os três pontos. Daria maior tranquilidade para o próximo jogo, domingo (18), às 17h, contra o São Bernardo, no ABC Paulista.