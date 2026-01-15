O Noroeste sofreu um gol-relâmpago logo aos 17 segundos de jogo, mas se recompôs e traz um empate de Ribeirão Preto - 1 a 1 contra o Botafogo, partida válida pela segunda rodada do Paulistão 2026. O gol noroestino foi marcado por Carlão, aos 33 minutos do segundo tempo. Leandro Maciel abriu o placar para o time da casa logo de cara.

Norusca e Botafogo tiveram o duelo atrasado por 45 minutos devido à chuva forte na cidade, mais precisamente no Estádio Santa Cruz. Quando a bola finalmente rolou, o Botafogo, conhecido como Pantera, abriu o placar de forma relâmpago. Com menos de um minuto de jogo, Leandro Maciel arriscou um chute quase do meio-campo e acertou uma finalização potente, que encobriu o goleiro Luiz Daniel, colocando o time da casa em vantagem logo no primeiro lance.

Aos 16 minutos, o Noroeste recebeu o primeiro cartão amarelo da partida, após um carrinho influenciado pelo gramado molhado. Com o campo pesado, a bola teve dificuldade para rolar durante todo o primeiro tempo, parando em poças d’água e comprometendo a troca de passes das duas equipes.