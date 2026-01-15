Pederneiras - No decorrer da Operação Impacto, no fim da manhã desta quinta-feira (15), equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), com apoio do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13º Baep), apreendeu mercadorias e medicamentos ilegais avaliados em cerca de R$ 150 mil que eram transportados em um coletivo abordado na altura do quilômetro 224 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). A passageira responsável pelas bagagens foi presa em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo, que seguia de Foz do Iguaçu/PR para Ribeirão Preto/SP, foi parado por volta das 11h30. Durante a vistoria no salão de passageiros, as equipes localizaram com uma das passageiras, com antecedentes criminais, uma bolsa contendo várias mercadorias sem nota fiscal, com valor estimado de R$ 150 mil.

No total, foram aprendidos dois smartphones, dois relógios smartwatchs, três discos rígidos HD/SSD, dois robôs aspiradores, dois perfumes e 68 ampolas de medicamentos ilegais (Tirzepatida, ou caneta emagrecedora, e Canabidiol, que é o óleo extraído da folha da Cannabis Sativa, a planta da maconha). A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal (PF) de Bauru e a mulher foi presa em flagrante, ficando à disposição da Justiça.