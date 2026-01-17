As últimas ondas de calor têm feito a gente sofrer. Suamos demais, perdemos o apetite, é ruim para dormir e parece que nosso corpo está sempre em estado de alerta. Para adultos já é difícil, mas para crianças, idosos e para quem tem doenças cardiovasculares, o perigo é ainda maior. Por isso, na coluna de hoje eu falo um pouco mais sobre os cuidados em dias quentes. O que acontece com nosso corpo nos dias mais quentes? Quando a temperatura externa chega perto dos 36,5°C ou até mais alta, o corpo humano começa a passar por adaptações para tentar manter a temperatura interna em níveis seguros, em torno dos 37°C. Efeitos clássicos:
Sudorese intensa
A principal forma que o corpo tem para se resfriar é através do suor. Quando a temperatura externa está muito alta, o corpo aumenta a produção de suor, para ajudar a resfriar o corpo.
Dilatação dos vasos sanguíneos
Para tentar liberar calor, os vasos sanguíneos próximos à pele se dilatam, permitindo que o sangue quente flua mais perto da superfície da pele e se resfrie.
Desidratação
Com a perda de suor, o corpo pode se desidratar rapidamente se não houver reposição adequada de líquidos e eletrólitos (como sódio e potássio). A desidratação pode levar a uma diminuição da pressão arterial, tontura, cansaço e até confusão mental.
Aumento da frequência cardíaca
O coração bate mais rápido para ajudar a circular o sangue e tentar manter a temperatura interna estável. Essa condição é bem preocupante para quem tem questões cardiovasculares pré-existentes.
Golpe de calor
Em situações mais extremas, quando o corpo não consegue mais regular sua temperatura adequadamente devido ao calor extremo, a temperatura interna pode começar a subir descontroladamente, podendo chegar a 40°C ou mais. Isso é perigoso e tende a causar danos aos órgãos, além de sintomas como confusão, desmaio e até a falência de órgãos.
Queimaduras solares
Com a exposição prolongada ao calor intenso e à radiação solar, a pele pode sofrer queimaduras solares, que podem causar dor e inflamação.
CUIDE-SE
1. Hidrate-se o tempo todo
Beba muita água ao longo do dia, mesmo que não esteja com sede. Em temperaturas elevadas, o corpo perde líquidos rapidamente através do suor, então é importante repô-los constantemente. Inclusive, bebidas isotônicas são uma boa opção para repor os eletrólitos (como sódio e potássio) perdidos com o suor.
2. Evite exposição ao sol
Sempre que possível, evite a exposição direta ao sol entre as 10h e 16h, quando os raios UV são mais intensos. Use chapéus ou bonés para proteger a cabeça e o rosto do sol, além de óculos de sol com proteção UV. E não se esqueça: aplique um protetor solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior, mesmo em dias nublados, para evitar queimaduras solares.
3. Roupas leves e adequadas
Use roupas leves, de cores claras e feitas de materiais naturais (como algodão ou linho), que ajudam a manter o corpo fresco e permitem a transpiração. Evite roupas muito justas ou pesadas, pois elas podem dificultar a ventilação e aumentar a sensação de calor.
4. Fique em ambientes frescos
Sempre que possível, fique em ambientes com ar condicionado ou ventiladores. Caso não tenha acesso a esses recursos, procure locais mais frescos, como praças arborizadas, shoppings ou outros espaços públicos com ventilação adequada. Se estiver em casa, feche as cortinas durante o dia para evitar que o sol esquente o ambiente e abra as janelas à noite.
5. Faça pausas e descanse
Evite atividades físicas intensas durante o calor do dia. Se precisar praticar algum exercício, tente fazê-lo nas primeiras horas da manhã ou ao final da tarde, quando o sol está mais ameno.
6. Refresque-se
Aplique água fria no corpo ou use toalhas úmidas na pele para ajudar a resfriar a temperatura corporal. Troque o banho quente por banhos de água fria para aliviar o calor. Mantenha o corpo ventilado, com um ventilador ou qualquer outro meio de circulação de ar.
7. Cuide das crianças e idosos
Crianças e idosos são mais vulneráveis ao calor, por isso, redobre a atenção com esses grupos, mantendo-os bem hidratados e protegidos da exposição direta ao sol. Pessoas com condições cardiovasculares também merecem mais cuidado.
8. Evite refeições pesadas
Durante o calor intenso, prefira refeições leves, como frutas, saladas e alimentos com alto teor de água (como melancia, melão e pepino), que ajudam a hidratar e não exigem tanto esforço digestivo. Tenha toda a atenção a sinais de desidratação ou de insolação, como boca seca, tontura, cansaço extremo, falta de suor, náuseas ou confusão mental.