As últimas ondas de calor têm feito a gente sofrer. Suamos demais, perdemos o apetite, é ruim para dormir e parece que nosso corpo está sempre em estado de alerta. Para adultos já é difícil, mas para crianças, idosos e para quem tem doenças cardiovasculares, o perigo é ainda maior. Por isso, na coluna de hoje eu falo um pouco mais sobre os cuidados em dias quentes. O que acontece com nosso corpo nos dias mais quentes? Quando a temperatura externa chega perto dos 36,5°C ou até mais alta, o corpo humano começa a passar por adaptações para tentar manter a temperatura interna em níveis seguros, em torno dos 37°C. Efeitos clássicos:

Sudorese intensa

A principal forma que o corpo tem para se resfriar é através do suor. Quando a temperatura externa está muito alta, o corpo aumenta a produção de suor, para ajudar a resfriar o corpo.