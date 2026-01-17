Você sabia que para um guarda-roupa funcionar 40% dele deve ser composto por acessórios (incluindo bolsas e sapatos)?
Apaixonantes, eles (os acessórios) podem transformar um look simples em um visual ultra moderno. Levantam qualquer look e podem fazer verdadeiros milagres no seu visual, deixando sua produção muito mais interessante. Então, a dica é: use e abuse dos acessórios!
Sabe aquele seu vestido preto que já usou milhões de vezes e está lá no canto do guarda-roupa? Que tal acrescentar colares, anéis, pulseiras, ou amarrar um lenço, ou ainda, apostar em um cinto na cintura? Acredite, seu pretinho básico pode parecer uma peça nova!
Muitas pessoas me dizem que têm medo de errar na hora de misturar acessórios. E realmente, fazer um mix de acessórios não é uma tarefa tão fácil assim, uma vez que pode pesar seu look se passar do ponto. Para não errar na mistura dos acessórios, pense sempre em 3 possibilidades: as peças devem ter harmonia de estilo, de material ou de cor.
Outra dica é os acessórios estarem em harmonia com o total look. Lembre-se: um look é composto por um conjunto de itens, como roupas e acessórios. Assim, para um visual harmonioso, o interessante é que o estilo das roupas tenha coerência com o estilo dos acessórios.
Dessa forma, se você deseja um visual mais romântico, aposte em acessórios mais delicados, como por exemplo, peças em pérolas, menores ou em tons pastéis. Agora se a ideia é uma pegada mais ousada, prefira acessórios em correntes, maiores ou com contraste de cores.
Um ponto muito importante é você sempre respeitar seu estilo pessoal. E isso vale também na hora de escolher os acessórios para incrementar seu visual. Por isso, entenda seu estilo pessoal e qual imagem você quer passar na hora de misturar seus acessórios.
Quer mais uma dica? Uma dúvida frequente é na escolha do colar correto para o decote da roupa. E a regrinha é: o colar deve sempre acompanhar o decote da peça! Os colares dão harmonia aos looks ao repetir as linhas do desenho do decote.
Os acessórios corretos podem valorizar o tom de pele de uma pessoa, assim como podem harmonizar o formato do rosto. Além disso, os acessórios são fundamentais para equilibrar a silhueta, dando harmonia ao look. Um exemplo? Mulheres que possuem barriga e bustos mais volumosos podem equilibrar seu tipo físico ao optar por colares compridos.
E por fim, uma dúvida que aflige a maioria quando se trata deste assunto é: "misturar prata e dourado pode?" E a resposta é: sim! Desde que uma das cores predomine na produção. Misturar tons de metal tornou-se comum e até desejável, por render visuais originais e criativos. Só não dá para usar prata e dourado com o mesmo peso. Sendo assim, você pode, por exemplo, usar um maxi colar prateado com anéis dourados em tamanho menor, deixando que a cor prata se destaque no look.
Conseguiu perceber? A ideia é se divertir na escolha dos acessórios. O espelho pode ser seu melhor amigo neste momento. Não tenha medo de errar, você pode fazer boas descobertas. Aposte nos acessórios, eles são como a cereja do bolo: dão aquele toque final!