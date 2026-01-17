Você sabia que para um guarda-roupa funcionar 40% dele deve ser composto por acessórios (incluindo bolsas e sapatos)?

Apaixonantes, eles (os acessórios) podem transformar um look simples em um visual ultra moderno. Levantam qualquer look e podem fazer verdadeiros milagres no seu visual, deixando sua produção muito mais interessante. Então, a dica é: use e abuse dos acessórios!

Sabe aquele seu vestido preto que já usou milhões de vezes e está lá no canto do guarda-roupa? Que tal acrescentar colares, anéis, pulseiras, ou amarrar um lenço, ou ainda, apostar em um cinto na cintura? Acredite, seu pretinho básico pode parecer uma peça nova!