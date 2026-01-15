Pirajuí - O Grupo FB, indústria que tem como principal atividade a fabricação de esquadrias de metal, realiza nesta sexta-feira (16) um feirão de empregos em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) com a oferta de novas oportunidades de trabalho para moradores do município e da região.
A seleção será realizada das 14h às 17h, no Cras, localizado ao lado do Samu, na rua Quintino Bocaiuva, nº 445, no Centro, e tem como objetivo aproximar candidatos da empresa e facilitar o acesso ao mercado de trabalho.
Estão disponíveis vagas para os cargos de soldador, auxiliar geral, comprador e PCP (Planejamento e Controle de Produção), contemplando diferentes áreas e níveis de experiência.
Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado, foto e documento pessoal. A organização orienta que os candidatos levem toda a documentação necessária para agilizar o atendimento.
Para informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (14) 99643-4459 ou pelo e-mail rhgrupofbsc@gmail.com .