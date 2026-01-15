Lins - Um homem de 43 anos suspeito de vender drogas no atacado e no varejo foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (15), em Lins (102 quilômetros de Bauru), com aproximadamente R$ 180 mil em entorpecentes - a mair parte maconha com elevada concentração de THC - armazenados em sua casa, no Centro da cidade.

Investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Lins apuraram que o investigado, já conhecido nos meios policiais, guardava drogas em sua residência para distribuir a outros traficantes e também a usuários da cidade e da região.

A autoridade policial representou ao Judiciário pela expedição de mandado de busca para o endereço. Nas diligências, policiais civis da Dise, Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Setor de Investigações Gerais (SIG) encontraram mais de 1,5 quilo de entorpecentes.