Lins - Um homem de 43 anos suspeito de vender drogas no atacado e no varejo foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (15), em Lins (102 quilômetros de Bauru), com aproximadamente R$ 180 mil em entorpecentes - a mair parte maconha com elevada concentração de THC - armazenados em sua casa, no Centro da cidade.
Investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Lins apuraram que o investigado, já conhecido nos meios policiais, guardava drogas em sua residência para distribuir a outros traficantes e também a usuários da cidade e da região.
A autoridade policial representou ao Judiciário pela expedição de mandado de busca para o endereço. Nas diligências, policiais civis da Dise, Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Setor de Investigações Gerais (SIG) encontraram mais de 1,5 quilo de entorpecentes.
Além de cerca de 100 gramas de cocaína, no local, havia aproximadamente 1,4 quilo de derivados de maconha com alta concentração de THC, conhecidos como haxixe, dry e ice, geralmente destinados a usuários de maior poder aquisitivo, conforme a polícia.
As drogas foram avaliadas pela Dise em cerca de R$ 180 mil. No imóvel, também foram apreendidos balanças de precisão e materiais usados para armazenar as substâncias. O homem foi preso em flagrante por tráfico e permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.