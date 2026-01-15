Lençóis Paulista - Um homem de 48 anos foi socorrido em estado gravíssimo após ser atropelado por uma moto, na noite desta quarta-feira (14), na avenida Luiz Boso, no Jardim Primavera, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). O motociclista, de 34 anos, foi agredido por populares e levado a uma unidade de saúde, mas deixou o local antes da liberação médica. Ele estava com a CNH e o licenciamento vencidos e admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), por volta das 20h15, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de linchamento no endereço. Após o acidente, o condutor da moto foi espancado por populares e, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), buscou proteção em uma igreja próxima e foi levado por uma ambulância até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Durante o período de observação, acabou deixando o local sem autorização médica. Segundo o registro policial, ele estava com a CNH vencida, o licenciamento em atraso desde 2023 e admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir, mas recusou-se a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). O motociclista foi autuado pelas infrações de trânsito e teve o veículo apreendido e encaminhado ao pátio.