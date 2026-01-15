Piratininga - Uma caminhonete carregada com pesticida e drone de pulverização capotou, na manhã desta quinta-feira (15), na altura do quilômetro 262 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru). Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com lesões moderadas.

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), uma testemunha contou que o veículo - uma S10 - trafegava pela rodovia no sentido leste quando, por volta das 10h40, por razões a serem esclarecidas, o condutor perdeu o controle da direção e atingiu a canaleta de drenagem no canteiro central.

Na sequência, ainda de acordo com dados da Artesp, a caminhonete retornou para a rodovia, chocou-se contra o talude e capotou, imobilizando-se no acostamento. Além do drone de pulverização, ela carregava um galão com pesticida. O produto tóxico espalhou-se pela pista, e foi necessária a interdição parcial da via para a limpeza.