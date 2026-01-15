A Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo instaurou uma sindicância para apurar o desaparecimento de arquivos armazenados no servidor de dados do Departamento de Compras. A medida foi solicitada pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos nesta quarta-feira (14), diante da gravidade do caso e do risco de prejuízos à continuidade dos serviços públicos e à segurança de informações sensíveis da administração.

A irregularidade veio à tona após um funcionário do setor relatar a ausência de documentos em uma pasta do servidor. Ao verificar a situação, a secretária responsável constatou que os arquivos realmente tinham sido excluídos e, enquanto acionava o diretor-geral da Secretaria Municipal de Tecnologia, Indústria e Comércio, novas exclusões teriam ocorrido em tempo real.

Diante do ocorrido, o Departamento de Tecnologia bloqueou imediatamente os acessos ao servidor do Departamento de Compras e abriu um chamado técnico para apurar se a exclusão dos arquivos partiu de um terminal interno, com usuário logado, ou se houve invasão externa ao sistema.