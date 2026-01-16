A Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus de Bauru, realizará a 9ª edição do Curso de Férias entre os dias 19 e 23 de janeiro (segunda a sexta-feira), no período da tarde. Esta é uma iniciativa vinculada ao Projeto de Extensão em Altas Habilidades ou Superdotação (AH/SD). O evento é coordenado pela professora Vera Lucia Messias Fialho Capellini e pela professora Tais Chiodelli, com organização da doutoranda Ana Beatriz Cardoso Domingues.

O curso busca promover o desenvolvimento integral dos participantes por meio de atividades de enriquecimento curricular, além de fortalecer os vínculos entre a universidade e a comunidade. A programação inclui cursos e oficinas nas áreas de tecnologia, ciências e sustentabilidade, destinados a crianças a partir de 5 anos.

Como novidade desta edição, o evento também oferecerá ações formativas voltadas a pais, responsáveis e interessados na temática das Altas Habilidades e Superdotação. Entre elas estão a palestra “O que é essa ‘coisa’ chamada superdotação?” e a roda de conversa com o tema “Compartilhar para compreender: vivências adultas em Altas Habilidades/Superdotação”, que acontecerão de forma presencial e remota, ampliando o acesso do público.